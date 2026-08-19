باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حیدری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی یکی از محورهای مهم برای کاهش شکاف دیجیتال میان شهر و روستا است و در همین راستا، روند اجرای طرحهای ارتباطی در روستاهای باقیمانده نیز دنبال میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به برنامههای پیشرو تصریح کرد: ۱۳۶ روستای دیگر استان تا پایان برنامه هفتم توسعه از پوشش تلفن همراه و اینترنت بهرهمند خواهند شد.
حیدری ادامه داد: توسعه پوشش ارتباطی در روستاها تنها به معنای فراهم شدن امکان تماس تلفنی یا دسترسی به اینترنت نیست، بلکه این زیرساختها زمینهساز ارائه طیف گستردهای از خدمات نوین به ساکنان مناطق روستایی خواهد بود.
به گفته وی، با توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت و شبکه تلفن همراه، روستاییان میتوانند از ظرفیتهای آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری دیجیتال، خدمات سلامت از راه دور، فروش محصولات و توسعه کسبوکارهای اینترنتی استفاده کنند.
این طرحها همچنین میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد روستاها و ایجاد فرصتهای جدید برای جوانان داشته باشد؛ چرا که دسترسی پایدار به شبکه ارتباطی، یکی از پیشنیازهای حضور روستاییان در اقتصاد دیجیتال و بازارهای آنلاین محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، با بهرهبرداری از طرحهای پیشبینیشده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۳۶ روستای دیگر لرستان نیز به جمع روستاهای برخوردار از خدمات ارتباطی اضافه خواهند شد تا گام دیگری در مسیر توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در استان برداشته شود.
توسعه پوشش ارتباطی در مناطق روستایی لرستان، بهویژه در نقاط کمتر برخوردار و دورافتاده، میتواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، زمینه را برای ماندگاری جمعیت، رونق کسبوکارهای محلی و دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات دیجیتال فراهم کند.