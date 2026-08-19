معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: ظرفیت‌های موجود در شهر و مناطق باید به‌درستی شناسایی و فعال شود تا روند خدمت‌رسانی با قدرت و انسجام بیشتری ادامه پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در نشست با کارکنان منطقه ۱۰، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان منطقه اظهار کرد: حضور در جمع کارکنان، فرصتی برای قدردانی از زحمات و تلاش‌های آنان در سال ۱۴۰۴ و تأکید بر عزم جدی مجموعه مدیریت شهری برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به شرایط حساس و مقاطع دشواری که کشور پشت سر گذاشته است، افزود: در مقاطع مختلف از جمله حوادث دی‌ماه، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، مردم و مجموعه مدیریت شهری در کنار یکدیگر قرار گرفتند و شهرداری تهران تلاش کرد با حفظ و استمرار خدمات، اجازه ندهد شرایط جنگی بر زندگی روزمره شهروندان حاکم شود.

فروزنده ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ظرفیت‌های مختلف شهر شناسایی و فعال شد و شهرداری تهران در حوزه‌هایی همچون دلجویی از خانواده‌ها، اسکان در هتل‌ها، حمایت از گروه‌های جهادی، اداره میادین و استمرار خدمات شهری، اقدامات مؤثری انجام داد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در جریان مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید نیز گفت: مجموعه مدیریت شهری در این رویداد بزرگ با همت و تلاش، آزمون خوبی پس داد و این اقدامات موجب افتخار است. مردم نیز با ابراز لطف و محبت نسبت به خدمات شهرداری، قدردانی خود را نشان دادند.

وی با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت شهری دکتر علیرضا زاکانی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته کار‌های بزرگی در شهر انجام شده و حجم پروژه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته قابل توجه است؛ از این رو باید این دستاورد‌ها به‌درستی برای مردم روایت و تبیین شود.

فروزنده تأکید کرد: مردم باید بدانند چه اقدامات و خدماتی در شهر انجام شده است. انتقال دستاورد‌ها به شهروندان، در کنار استمرار خدمت‌رسانی، می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی مدیریت شهری مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه رضایت مردم باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری باشد، خاطرنشان کرد: اگر مردم و اقشار متدین و مؤمن جامعه از خدمات مدیریت شهری رضایت داشته باشند، این موضوع نشان‌دهنده موفقیت مجموعه در مسیر خدمت است و باید همواره این هدف را دنبال کنیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت نگاه راهبردی در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل مردم و پاسخگویی دقیق به مطالبات آنان، باید نگاه استراتژیک و مسئله‌محور را جدی گرفت. هر منطقه باید ظرفیت‌های خود را به‌درستی شناسایی کند و با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، برای حل مسائل و پیشبرد برنامه‌ها اقدام کند.

وی افزود: خدمت‌رسانی مؤثر، شناسایی ظرفیت‌ها، حل مسائل مردم و روایت دستاورد‌ها باید همزمان دنبال شود و این چهار مؤلفه می‌تواند مسیر حرکت مدیریت شهری را برای دستیابی به رضایت بیشتر شهروندان هموار کند.

ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های منطقه ۱۰

در ادامه این نشست، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، دستاوردها، برنامه‌ها و اولویت‌های مدیریت شهری منطقه ارائه کرد.

اخ‌الصنایع در این گزارش، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های منطقه، اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استمرار و شتاب‌بخشی به روند خدمت‌رسانی به شهروندان را تشریح کرد.

شهردار منطقه ۱۰ همچنین بر ضرورت تداوم تلاش، پیگیری مستمر و تقویت هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف منطقه تأکید کرد و گفت: تحقق برنامه‌های مدیریت شهری و پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان، نیازمند هماهنگی، کار جهادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

فروزنده پس از استماع گزارش شهردار منطقه ۱۰، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، گزارش ارائه‌شده را خوب و قابل توجه توصیف کرد و تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری منطقه در مسیر پیشبرد برنامه‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان را مورد تقدیر قرار داد.

برچسب ها: شهرداری ، خدمات رسانی
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