باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه فولادآرنا به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیداری که در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه نخست این مسابقه بدون گل سپری شد و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

فولاد خوزستان در دقیقه ۴۷ موفق شد قفل دروازه شمس‌آذر را باز کند و با به ثمر رساندن گل نخست، از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه، شمس‌آذر برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۸۲ صاحب یک ضربه پنالتی شد. میلاد سورگی پشت توپ ایستاد، اما ضربه او با واکنش دروازه‌بان فولاد مهار شد.

با این حال، توپ پس از مهار دروازه‌بان در مقابل پای سورگی قرار گرفت و این بازیکن در ریباند موفق شد توپ را وارد دروازه کند تا شمس‌آذر در فاصله کوتاهی تا پایان مسابقه، گل تساوی را به ثمر برساند.

در دقایق باقی‌مانده تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت تا فولاد و شمس‌آذر امتیازات این مسابقه را تقسیم کنند.

