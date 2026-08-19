باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برتری تیمش برابر استقلال خوزستان اظهار کرد: جا دارد از هواداران تشکر کنم که امروز نقش پررنگی در بازی ما داشتند. به هر ۲ تیم خسته نباشید می‌گویم، بازیکنان ما امروز هم فوق‌العاده بودند و درست مثل دیدار قبل از دقیقه یک تلاش کردند. استقلال خوزستان تیم خوبی است و کادرفنی جوان و خوبی دارد و برای آنها در ادامه راه آرزوی موفقیت می‌کنم.

او در واکنش به این موضوع که تیمش در ۲ بازی گذشته تنوع گلزنی داشته است، گفت: تیمی هستیم که همه با هم در حمله شرکت می‌کنیم و همه با هم در دفاع سهیم هستیم. به بازیکنان گفتم اگر دفاعی از هافبک جلوتر است پست‌ها عوض می‌شود، هافبک، دفاع می‌شود و و دفاع، هافبک. هر بازیکنی که جلوتر از پست دیگری است آن بازیکن حمله است و بازیکن پشت جای او را باید پُر کند.

تارتار تصریح کرد: بازیکنان ما می‌دانند که باید شناور بازی کنند و تغییر پست در تیم ما وجود دارد. اگر اشتباه نکنم دفاع چپ‌های ما و حتی مجید عیدی در موقعیت گلزنی قرار گرفتند، هم در این مسابقه و هم در بازی اول مان شانس گل داشتند. خداراشکر بازیکنان ما نظم خوبی دارند هم خوب دفاع می‌کنند و هم حمله. امیدوارم این روند را ادامه دهند. البته که خیلی کار داریم. در نیمه‌های دوم بعضی مواقع نظم‌مان را از دست می‌دهیم. هم ما باید تیم‌مان را بهتر بشناسیم و در تعویض‌ها بهتر عمل کنیم و هم بازیکنان در نیمه دوم در زمان‌هایی باید با نظم باشند که حتما در ادامه کارمان بهتر می‌شود.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه تیمش در ۲ مسابقه گذشته بازی‌ها را هجومی آغاز کرده و چقدر این روند می‌تواند در دیدار‌های آینده ادامه داشته باشد آن هم در آستانه مسابقه با تراکتور؛ اظهار کرد: صحبتی که با بازیکنان داشتیم هدف‌مان این بود که همه بازی‌ها را ببریم. هواداران پرسپولیس این شکل را دوست دارند و همیشه گفتیم که براساس خواسته هوادار فلسفه‌مان را تعیین می‌کنیم. باید مشکلات را مرتفع کنیم، در یک پست باید تقویت شویم و تا زمان نقل و انتقالات که فرصت داریم از مدیریت باشگاه که شبانه‌روز تلاش می‌کند می‌خواهم که در یک پست حداقل نیاز بازیکن جذب کنیم.

تارتار درباره ناراحتی‌اش پس از دریافت گل و اینکه در ۲ بازی گذشته در لحظاتی از بازی تیمش دچار افت شده است، عنوان کرد: گلی که خوردیم یک مقدار از شیرینی بردمان کم کرد. دوست دارم بازیکنانم در تمام پست‌ها در پایان فصل جزو بهترین‌ها باشند. درون دروازه به غیر از نیازمند، رفیعی را داریم که خوب کار می‌کند، همینطور در سایر پست‌ها. دلم سوخت که آن گل را خوردیم، باید تیم‌مان را بهتر بشناسیم، فکر می‌کنم ۲ ماه نیست که در کنار هم هستیم و کار می‌کنیم. یک مربی لازم است ۳ سال با تیمش کار کند، اما ما از اهدافی که در نظر داشتیم در حال حاضر یک مقدار جلوتر هستیم. در ۲ بازی گذشته تیم خوبی بودیم و امروز هم این گلایه را باید از بازیکنان خط حمله داشته باشم که توپ‌هایی را از دست دادیم که تعجب کردم. باید با بازیکنان جوان‌مان کار کنیم که به راحتی از این موقعیت‌ها نگذرند.

او درباره شرایط جلالی خاطرنشان کرد: ترجیح دادیم ابوالفضل تعویض شود، چون از قبل هم مصدومیت داشت، امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشد. ما در این پست همایی‌فر را هم داریم که جوان خوبی است. در پست دفاع چپ نیاز به جذب بازیکن داریم تا دغدغه نداشته باشیم. حداقل به یک بازیکن نیاز داریم.

سرمربی پرسپولیس درباره تلاش تراکتوری‌ها برای حضور هواداران در بازی خود با پرسپولیس گفت: فعلا می‌خواهیم از بردی که به دست آوردیم لذت ببریم و به موقع درباره آن بازی صحبت می‌کنیم. درباره داوری هم باید بگویم انتظارم از گروه داوری بیشتر بود. آن صحنه که علیپور به ایگور پاس داد مدافع حریف کاملا توپ را با دست گرفت و فکر می‌کنم داور می‌توانست پنالتی بگیرد. در مجموع به تیم داوری خسته نباشید می‌گویم، اما انتظارم از آنها بیشتر بود.