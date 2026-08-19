پاکستان به اظهارات سفیر آمریکا در هند در مورد کشمیر اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه کاردار آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد و «اعتراض شدید» خود را در مورد «اظهارات نادرست» سفیر آمریکا در هند در مورد وضعیت جامو و کشمیر در جریان سفرش به منطقه مورد مناقشه، ابراز کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: «پاکستان توصیف جامو و کشمیر به عنوان «بخشی از هند» را به شدت محکوم و قاطعانه رد می‌کند.»

در این بیانیه اضافه شده است: «تأکید شد که جامو و کشمیر یک سرزمین مورد مناقشه بین‌المللی است که در انتظار تعیین تکلیف نهایی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل و آرمان‌های مردم کشمیر است.»

همچنین تأکید شد که «بیانیه غیرمسئولانه» سفیر ایالات متحده «موضع دیرینه و مستند ایالات متحده در مورد مناقشه جامو و کشمیر را نفی می‌کند و همچنین برخلاف تعهد ایالات متحده به برتری قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است.»

کشمیر یک سرزمین مورد مناقشه است که هم پاکستان و هم هند ادعای مالکیت کامل آن را دارند. دو کشور اولین جنگ خود را بر سر این منطقه در سال ۱۹۴۸ انجام دادند و پس از آن جامو و کشمیر آزاد اعلام شدند.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۹ تصویب شد، حق کشمیری‌ها را برای تصمیم‌گیری در مورد آینده خود از طریق همه‌پرسی تحت حمایت سازمان ملل تأیید کرد. این رأی‌گیری هنوز برگزار نشده است.

در آگوست ۲۰۱۹، دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند از حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، وضعیت ویژه و خودمختاری کشمیر را لغو کرد. دیوان عالی هند این اقدام را در دسامبر ۲۰۲۳ تأیید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان اولین دوره ریاست جمهوری خود، پیشنهاد میانجیگری در اختلاف بین این رقبای مسلح به سلاح هسته‌ای را داده است. در سال ۲۰۱۹، ترامپ به خبرنگاران گفت که مایل به مداخله است، اما تصمیم گیری به رهبران هر دو کشور بستگی دارد.

ترامپ پس از میانجیگری برای آتش‌بس بین پاکستان و هند پس از شدیدترین رویارویی نظامی دو کشور در دهه‌های اخیر، پیشنهاد همکاری در مورد مسئله کشمیر را داده بود. او در پیامی با تمجید از رهبران این کشور‌ها برای دستیابی به صلح، اظهار داشت: «من با هر دوی شما همکاری خواهم کرد تا ببینیم آیا پس از «هزار سال»، می‌توان به راه‌حلی در مورد کشمیر دست یافت یا خیر.»

منبع: داون