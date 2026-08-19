کاپیتان پرسپولیس می‌گوید که اوستون اورونوف در بازی با استقلال خوزستان از چیزی ناراحت نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد حسین کنعانی زادگان کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد این تیم  مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد:من به تک تک استقلال خوزستانی ها افتخار می کنم و بعد از بازی به رختکن آنها رفتم.

او درباره  درخواست تراکتور برای بخشش هوادارانش مقابل پرسپولیس گفت: فعلا بگذارید این بازی را بگذرانیم و بعد کارهای لازم را انجام می دهیم.

کنعانی زادگان درباره اینکه آیا ناراحتی اورونوف از بازی گذشته برطرف شده است، عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نبود، در تیمی مثل پرسپولیس بازیکنی بازی نکند طبیعی است که ناراحت شود.هر چه  تارتار تصمیم بگیرد همان می شود و تابع هستیم.گلزن تیم فرق نمی کند، من دوست دارم تا آخر فصل گل نزنم اما پرسپولیس قهرمان شود.خوشحالی من حرکت موزون نیست. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، حسین کنعانی‌زادگان
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