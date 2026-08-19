مهاجم پرسپولیس می گوید که بوسیدن لوگوی پرسپولیس بعد از گلزنی عشق بچگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پوریا شهرآبادی  مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برتری این تیم مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد: امسال تیم یکدل است. همه جان خود را برای این لباس می گذارند. تیم ما لیاقت قهرمانی دارد. پوشیدن پیراهن پرسپولیس آرزوی هر بازیکنی است. مهم نیست چه کسی گل می زند و مهم بردن تیم است.

او درباره بوسیدن لوگوی پرسپولیس بعد از گلزنی گفت: این عشق بچگی است. رقابت در خط حمله نیست و رفاقت داریم.

مهاجم پرسپولیس افزود: تارتار پرسپولیس را متحول کرده است. در مورد وضعیت تیم امید و باشگاه نمی دانم و آنها باید حل و فصل کنند. امسال هدفمان قهرمانی است. سال قبل تر از حضورم در استقلال به پرسپولیس رفتم اما قسمتم نشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آسانی دردسر بزرگ آبی‌ها پس از ۲ پیروزی
گرشاسبی از رقم واقعی جذب رضاییان رونمایی کرد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
نساجی شاکی جدید استقلال شد
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
آخرین اخبار
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم
معرفی اعضای کمیته فنی المپیاد استعداد‌های برتر کشتی
گرشاسبی از رقم واقعی جذب رضاییان رونمایی کرد
آسانی دردسر بزرگ آبی‌ها پس از ۲ پیروزی
نام مهدی طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار گرفت
بهار داغ ورزش ایران در میادین جهانی و آسیایی؛ ۹۵ طلا در ۹۳ روز
رودری: از حضور در بارسلونا خیلی خوشحالم
اصلانیان: تارتار مدیریت رختکن پرسپولیس را خیلی خوب بلد است
تقابل پرسپولیس با آبی پوشان اهوازی در شهرقدس
یک مدال طلا دستاورد کشتی فرنگی ایران در چهار وزن دوم قهرمانی جهان