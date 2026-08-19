مهاجم پرسپولیس می گوید که بوسیدن لوگوی پرسپولیس بعد از گلزنی عشق بچگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پوریا شهرآبادی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برتری این تیم مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد: امسال تیم یکدل است. همه جان خود را برای این لباس می گذارند. تیم ما لیاقت قهرمانی دارد. پوشیدن پیراهن پرسپولیس آرزوی هر بازیکنی است. مهم نیست چه کسی گل می زند و مهم بردن تیم است.

او درباره بوسیدن لوگوی پرسپولیس بعد از گلزنی گفت: این عشق بچگی است. رقابت در خط حمله نیست و رفاقت داریم.

مهاجم پرسپولیس افزود: تارتار پرسپولیس را متحول کرده است. در مورد وضعیت تیم امید و باشگاه نمی دانم و آنها باید حل و فصل کنند. امسال هدفمان قهرمانی است. سال قبل تر از حضورم در استقلال به پرسپولیس رفتم اما قسمتم نشد.