باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره ممنوع المصاحبه‌ای بازیکنان اظهار کرد: در این مورد من مطلع نیستم و باید بدانم ماجرا چیست. چنین چیزی با من هماهنگ نشده و این بحث مربوط به مدیر رسانه است.

او افزود: در ابتدا باید به هواداران تبریک بگویم و امروز سنگ تمام گذاشتند. اینکه نیمه اول در تایم زود به گل می‌رسند جای خوشحالی دارد. یک گلایه‌ای هم از داوری داریم که امروز تمرکز داور در ۲۰ دقیقه آخر از بین رفته بود. خطای روی عیدی و توپی که به دست مدافع استقلال خوزستان خورد نیازمند دقت بیشتری بود. همه بازی‌های پرسپولیس سنگین است و داور باید دقت بیشتری داشته باشند.

خلیلی درباره درخواست تراکتور برای حضور تماشاگر بیان کرد: قانون باید اجرا شود و ان شالله از فصل بعد این بازی‌ها با تماشاگر باید برگزار شود. جام حذفی که هواداران آنها بخشیده شد گفتند موضوع مربوط به لیگ بوده و اکنون باید قانون رعایت شود.

او بیان کرد: در مورد بحث جذب بازیکن خود آقای حدادی پیگیری می‌کند. خلیلی درباره دربی و تقسیم هواداران سرخابی گفت: همیشه صحبت از ۹۰ به ۱۰ بوده، اما همیشه در نهایت ۵۰-۵۰ بوده است.

سرپرست پرسپولیس درباره نارضایتی از عملکردش گفت: فضای مجازی به نوعی بی انصافی می‌کند. من مهرزاد معدنچی آن زمان پرسپولیس شده‌ام. بالای یک ماه است در موارد نقل و انتقالاتی شرکت نداشتم و نبودم. من با هیچ بازیکنی در حال صحبت نیستم و این خبر‌ها کار دشمنان قدیمی ما هستند. من هنوز منتظر عکسی هستم که با قطبی در جلسه بودم.