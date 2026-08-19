رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند انتقال نفت از تنگه هرمز ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که همچنان با پیامدهای انسداد تنگه هرمز و افزایش بهای انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، مدعی شد که در حال حاضر «مقادیر عظیمی نفت از طریق تنگه هرمز خارج می‌شود» و «این تنگه به اندازه گذشته مهم نخواهد بود».

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با وبگاه آمریکایی آکسیوس، به گفت‌و‌گو‌ها با ایران اشاره کرد و گفت که واشنگتن در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند.

ترامپ که اخیرا اعلام کرده قصد دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را دارد، در بخش دیگری از این مصاحبه به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: «من از اینکه کره جنوبی درمورد تنگه هرمز کمکی نکرد، خوشحال نبودم و اکنون رابطه خوبی با رهبر کره شمالی دارم».

وبگاه آکسیوس در ادامه به نقل از منابع خود مدعی شد که ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر یک مسیر کشتیرانی تحت کنترل خود در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده تا انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از این آبراه ادامه پیدا کند.

با این حال، ادعا‌هایی از این دست در حالی بیان می‌شود که داد‌های شرکت‌های ردیابی کشتیرانی حکایت از مسئله دیگری دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد فقط ۶ کشتی روز سه‌شنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که پایین‌ترین میزان در هفته‌های اخیر بوده است.

منبع: آکسیوس / الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، دونالد ترامپ ، کشتیرانی
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