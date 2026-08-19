باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس دقایقی قبل با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، نسبت به عملکرد حسن اکرمی در بازی مقابل استقلال خوزستان معترض شده است. این دیدار از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر برگزار شد که در آن حسن اکرمی به عنوان داور وسط، قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت.

باشگاه پرسپولیس در نامه ارسالی خود با اشاره به صحنه‌های بحث‌برانگیزی که در جریان بازی مقابل استقلال خوزستان رخ داد، خواستار بررسی دقیق این موارد توسط کمیته داوران شد. اقدامی که نشان‌دهنده نارضایتی شدید باشگاه پرسپولیس از نحوه قضاوت اکرمی در جریان این دیدار حساس بوده است.

باشگاه پرسپولیس همچنین ابراز امیدواری کرد که کمیته داوران با بازبینی صحنه‌های مشکوک، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از تکرار اینگونه اشتباهات در ادامه فصل اتخاذ کند.