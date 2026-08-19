باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کریس ون هولن، سناتور آمریکایی به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفته است که نیروهای اسرائیلی «باید به خاطر نزدیک به ۵۰۰ جنایت جنگی که به گفته او توسط دولت آمریکا شناسایی شدهاند» در غزه پاسخگو باشند.
او در پاسخ به اعلام نیروهای اسرائیلی برای ادعای آغاز تحقیقات جنایی در مورد قتل هند رجب، کودک پنج ساله و دیگران در غزه، به این روزنامه گفت: «بیشتر جهان از قبل میداند که [ارتش اسرائیل] در این موارد و بسیاری موارد دیگر مرتکب جنایات جنگی شده است.»
او گفت: «آنچه باقی میماند مسئله پاسخگویی است.» او افزود که با توجه به «سابقه ضعیف» اسرائیل، «عدالت یا پاسخگویی واقعی» ممکن است هرگز دیده نشود.
منبع: الجزیره