باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری رسانه ملی گفت: اجلاس بریکس مهم است، چون اعضای آن، شرکای تجاری ما هستند؛ بریکس باید به سمت عملی کردن وعدهها برود. پیشنهاد دادیم کانال مالی با تکیه بر رمزپولهای بانکهای مرکزی ایجاد شود و وابستگی به سایر ارزها کاهش یابد مهمتر از بریکس، مذاکرات با اعضا در حاشیه نشست و برقراری روابط مالی دو و سه جانبه است این اجلاس برای ما خوب بود و پیگیر رفع فشارهای تحریمی از این مسیر هستیم.
او در ادامه در خصوص عراق و سفر به این کشور گفت: ما ۱۲ میلیارد دلار تجارت داریم با وزیر تجارت عراق در زمینه مشکلات نرخ ارز و کاهش قدرت رقابت تجار ایرانی رایزنی کردیم پیگیر پولهای ایران در بانکهای عراق هستیم که در حال رفع است در هفتهها و روزهای آینده به نتیجه میرسد قرار شد منابع ایران در بانک تی بی آی به عنوان ضمانتنامه تجار استفاد شود و نخست وزیر عراق هم در این خصوص موافقت کرد.
همتی در ادامه با تاکید براینکه با آرامتر شدن اوضاع کاهش قدرت خرید مردم را جبران میکنیم افزود: در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد. در حال حاضر ناترازی بودجه، تحریمها، محاصره دریایی و ... به شدت کشور را تحت فشار قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شتاب تورم در ماه گذشته نصف شد. این به این معنا نیست که قیمتها ارزان شود گفت: برای ماه مرداد پیشبینی میکنیم تورم نسبت به ماه قبل افزایش پیدا نکند حذف ارز ترجیحی طبیعتا افزایش قیمت کالاها را در پیش داشت اما افزایش تورم بعد از فروردین ماه به علت جنگ بود. کنترل ترازنامه بانکها را به شدت پیگیری میکنيم تا اضافهبرداشت بانکها از بین برود و در مواردی صلاحیت مدیران متخلف را رد میکنیم.
هیچ نگرانی از بابت تامین ارز دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد
او در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد.
همتی همچنین با تکذیب ورود پول به کشور عنوان کرد: اخبار پیرامون ورود پولهایی به کشور از طریق پروازها صحت ندارد تفاهمنامه به نفع کشور تنظیم شد و یکی از بندهای آن آزادسازی بخشی از پولهای کشور بود در قطر توافق شد ۱۲ میلیارد دلار در این چارچوب آزاد شود و تایید هم شده بود اما نیمه کاره ماند و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است.
او میگوید: بانکها تاکنون ۴ هزار همت به واحدهاي تولیدی تسهيلات دادند.
همتی تأکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون ارز حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را کنترل کرده است از دی ماه تاکنون ۱.۷ ميليارد دلار ارز خریداری کردیم و ۳۰۰ ميليون دلار ارز فروختیم. بنابراين ۱.۴ ميليارد دلار ذخایر بانک مرکزی را زیاد کردیم.
معتقدیم کالابرگ دهکهای پایین خیلی بیشتر باید افزایش یابد
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کالا برگ نیز اظهار کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصد کالابرگ با توجه به افزایش نرخ مرکز مبادله منطقی است نمیشود با خلق پول منابع کالابرگ را تأمين کرد چون به صورت تورم از جیب مردم دوباره برداشته میشود مردم نگران نباشند. منابع کالابرگ را تامین میکنيم و امیدواریم در حد امکان افزایش یابد معتقدیم کالابرگ دهکهای پایین خیلی بیشتر افزایش یابد.
بانکهای ناتراز را به شدت کنترل میکنیم
همتی از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد و افزود: یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانکهاست در صورت تداوم ناترازی برخی بانکها، این بانکها با برخوردهای شدیدتر از جمله انحلال روبرو خواهند شد باید بپذیریم که نظام بانکی ناترازیها جدی دارد.
او افزود: بانک ایران زمین ۱۱۴ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت که با دستور رئیس محترم قوه قضاییه ۷۵ همت از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت دیگر هم تا دو ماه آینده منتقل میشود هر بانکی برنامه اصلاحی بدهد کمک میکنیم و اگر اصلاح نشوند، منحل میکنیم و اصلاً مماشات نداريم همه بانکها مشکل ندارند ولی بخش عمده تورم کشور در نتیجه اضافه برداشت بانکهای ناتراز است با مدیران متخلف برخورد جدی میکنیم.
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمیدهد
او در ادامه اخبار مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی را نادرست خواند و گفت: در کوتاه مدت برنامهای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم.
او در انتها با اشاره به اینکه کیف پول ایران برای شرایط اضطرار طراحی شده است افزود: اگر روزی نظام پرداخت و اینترنت به مشکل بخورد، حقوقها و فعالیتهای بانکی از این طریق انجام خواهد شد کیف پول ایران فعلا در مرحله آزمایشی است و مانند کارت بانکی عمل میکند.