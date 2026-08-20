کارشناس داوری درباره قضاوت حسن اکرمی در بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت حسن اکرمی در بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: داوران ما هنوز برخورد‌های جزئی را خطا می‌گیرند و بعضی دیگر خطا نمی‌گیرند. آنها باید سعی کنند که اصلا برخورد‌های جزئی را خطا نگیرند و به بازیکنان عادت ندهند و اجازه بدهند که سرعت بازی و زمان مفید بازی بالا برود.

او افزود: گل‌های پرسپولیس در دقایق ۶ و ۲۰ بازی درست بودند. در دقیقه ۲۲ بازی، علی علیپور خطایی بر روی بازیکن استقلال خوزستان نکرد و داور نباید برخورد جزئی را خطا بگیرد. در دقیقه ۲۹ بازی، اعلام خطای بازیکن استقلال خوزستان در محوطه جریمه پرسپولیس صحیح بود. اخطار‌ها صحیح و گل‌ها هم در این بازی سالم بودند. در دقیقه ۵۴: برخورد توپ به مدافع استقلال خوزستان خطای هند نبود. در دقیقه ۶۰ بازی، بازیکن استقلال خوزستان باید اخطار می‌گرفت، اما داور مسابقه کارت نداد.

کارشناس فوتبال گفت: در دقیقه ۶۵ بازی، گل استقلال خوزستان درست بود و جاگیری بد کمک داور باعث شد که VAR دخالت کند و چیزی هم مشخص نبود و کمک داور ویدیویی هم چیزی را نشان نداد به خاطر همین رای داور مسابقه را تایید می‌کنم. کمک داور ویدیویی در برخی از صحنه‌ها الکی دخالت می‌کند و زمان بازی را می‌کشد. در دقیقه ۶۹ بازی، خطایی بر روی اورونوف در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد و داور مسابقه به درستی خطا نگرفت. در دقیقه ۸۱ بازی، خطا در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد و VAR بیخود دخالت کرد و ۲، ۳ دقیقه هم بازی را خواباند. در دقیقه ۸۵، در محوطه جریمه استقلال خوزستان خطایی بر روی بازیکن پرسپولیس رخ نداد و ادامه بازی درست بود.

او بیان کرد: چند بازیکن به علت اعتراض کارت زرد گرفتند، اما الان اعتراض‌ها را کارت نمی‌دهند و در جام جهانی دیدیم که به خاطر اعتراض به داوری کارت نمی‌دادند، اما داوران ایرانی اخطار می‌دهند.

رودنیل گفت: در مجموع قضاوت اکرمی خوب بود، اما اگر ما بخواهیم به این صورت داوری کنیم، آینده سختی داریم.