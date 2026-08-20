داریوش فرضیایی با انتشار تیزر سریال «اکسیر» در صفحه شخصی خود، از بازگشت مجدد خود به قاب تلویزیون بعد از پنج سال دوری گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - داریوش فرضیایی، مجری، بازیگر و برنامهساز برنامههای کودک با انتشار تیزر سریال «اکسیر» در صفحه شخصی خود، از بازگشت مجدد خود به قاب تلویزیون بعد از پنج سال دوری نوشت و گفت: «بعد از پنج سال دوری از تلویزیون، دوباره قرار است از طریق این قاب جادویی مهمان خانههای شما باشم. تمام این سالها تلاش کردم سهم کوچکی در شادی و خندهی بچهها و خانوادهها داشته باشم.
این سریال را سال گذشته، در سختترین روزهای زندگیام و همزمان با بیماری مادرم، جلوی دوربین بردم. دلم پر از غم بود و چشمهایم گاهی پر از اشک، اما به عشق شما میخندیدم. امروز مادرم نیست که این سریال را ببیند، اما مطمئنم اگر شما بخندید و شاد شوید، روح او هم شاد خواهد شد».
سریال «اکسیر» با نگاهی طنزآمیز و خانوادگی، داستان زندگی «پیروز»، عطرساز سنتی را روایت میکند؛ مردی که پس از رخ دادن اتفاقی غیرمنتظره با موقعیتی تازه روبهرو میشود و زندگی او و خانوادهاش در مسیری متفاوت قرار میگیرد.
این مجموعه در قالب یک داستان فانتزی و سرگرمکننده به موضوعاتی همچون فاصله میان نسلها، دغدغه جوان ماندن و ارزش زمان میپردازد و تلاش میکند این مفاهیم را با زبانی طنز و فضایی خانوادگی برای مخاطبان بازگو کند.
«اکسیر» به نویسندگی محمد درویشعلیپور، محصولی در ژانر کمدی فانتزی- خانوادگی است، که با بهرهگیری از موقعیتهای طنز و روایتی متفاوت، روابط خانوادگی و چالشهای میان نسلها را دستمایه شکلگیری داستان خود قرار داده است. این سریال از یکم شهریورماه یکشنبهها، سهشنبهها و پنجشنبهها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.