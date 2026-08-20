باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برتری پرگل سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: هر ۲ تیم بازی خوبی انجام دادند. البته نکته حائز اهمیت این بود که بازیکنانی که تازه جذب شده بودند فوق العاده از خود گذشتگی داشتند و شرایط را برای گل زدن هم تیمی‌های خود مهیا کردند. این موضوع نشان می‌دهد که تارتار تفکر هجومی دارد و تکنیکی برای پرسپولیس اتخاذ کرده است که بتواند انتظارات هواداران را برآورده کند.

بازیکنان جدید از لحاظ کار تیمی خوب عمل کردند

شافعی درباره اینکه عملکرد بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور دیده است، گفت: به نظرم عملکردشان خوب است، اما بازیکنان جدید هنوز نتوانستند خودشان را به طور کامل با سبک بازی پرسپولیس وفق بدهند و انتظارات هواداران را برآورده کنند. البته این بازیکنان از لحاظ کار تیمی، انسجام و هماهنگی خیلی خوب عمل کردند. کادر فنی پرسپولیس شرح وظایف را گفته بود و بازیکنان با شرح وظایف آشنا بودند و می‌دانستند که با یک برد پرگل به صدر جدول می‌رسند.

بعضی ها با حاشیه سازی به دنبال خلل در روند صعودی پرسپولیس هستند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه گفته می‌شود اورونوف از نیمکت نشینی ناراحت است، بیان کرد: نه، به نظرم اورونوف بازیکن حرفه‌ای است و او به خاطر نیمکت نشینی ناراحت نمی‌شود. اورونوف در این چند سال حاشیه‌ای برای پرسپولیس نداشت و او زمانی که مصدوم بود کنار تیم بود و بعد از آن هم با تمام وجود برای پرسپولیس بازی کرده است. به نظرم بعضی‌ها می‌خواهند حاشیه برای پرسپولیس به وجود آورند تا در روند صعودی پرسپولیس خلل ایجاد کنند. البته با مدیریت کادر فنی این مسائل حل می‌شود و اورونوف هم در بازی با استقلال خوزستان در اختیار تیم بود و نشان داد که واقعا شرایط مدیریتی کادر فنی حاکم بر تیم است و بازیکنان دارند به نحو احسن وظایف خود را انجام می‌دهند.

دفاع‌های پرسپولیس یک مقدار با هم هماهنگ نیستند

شافعی درباره اینکه ساختار دفاعی پرسپولیس را چطور دیده است، اظهار کرد: به نظرم دفاع‌های پرسپولیس یک مقدار با هم هماهنگ نیستند و زارع با کنعانی زادگان هنوز نتوانستند پازل تاکنیکی تیم در خط دفاعی را تکمیل کنند و این موضوع زمانبر است. من اعتقاد دارم که در ادامه لیگ ساختار دفاعی خوبی با هماهنگی و جوانی بازیکنان به وجود می‌آید.

همایی فر در پست دفاع چپ هنوز جا نیفتاده است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد همایی فر بازیکن جوان که به جای جلالی وارد مسابقه شد، چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم همایی فر در پست دفاع چپ هنوز جا نیفتاده است. به هر حال در این پست بازیکنان بزرگی مثل شاهرودی و مجتبی محرمی بازی کردند. همایی فر باید خودش را از قالب تیم‌هایی که قبلا بوده خارج کند و به قالب پرسپولیس برگردد تا انتظارات را برآورده کند.

گلزنی علیپور و سرگیف نشان از رقابت در خط حمله پرسپولیس دارد

او درباره اینکه هر ۳ مهاجم پرسپولیس در بازی با استقلال خوزستان گل زدند، گفت: به نظرم وظیفه مهاجم گل زدن و تمام کردن زحمات بقیه بازیکنان است. البته گلزنی علیپور و سرگیف نشان می‌دهد که رقابت در خط حمله پرسپولیس زیاد است و با انسجام و تدابیر تاکنیکی کادر فنی می‌توانیم خط حمله آتشین داشته باشیم.

نسل جدیدی از فوتبالیست خوزستانی به وجود می‌آید

شافعی درباره اینکه عملکرد استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: استقلال خوزستان تیم جوان و دونده‌ای بود. ضمن اینکه بازیکنان فوق العاده دوندگی کردند و ضد فوتبال بازی نکردند و این نشان می‌دهد، آقای خلیفه دارد پوست اندازی خوبی در استقلال خوزستان به وجود می‌آورد. ابوالقاسم پور و خلیفه با مدیریت خوب خود دارند نسل جدیدی از فوتبالیست خوزستانی را به وجود می‌آورند و امیدوارم در ادامه بازی همین روند را داشته باشند و موفق شوند.

بازی پرسپولیس و تراکتور جذابیت خاص خود را دارد

پیشکسوت پرسپولیس درباره بازی بعدی پرسپولیس برابر تراکتور گفت: این بازی همیشه جذابیت خاص خود را داشته است و تراکتور مدعی قهرمانی است و از آن طرف، پرسپولیس سابقه ۷، ۸ قهرمانی را دارد و امیدوارم بازی قشنگی را شاهد باشیم. هر تیمی بتواند موقعیت‌های خود را استفاده کند، برنده این بازی می‌شود. ضمن اینکه پرسپولیس با غیبت در آسیا بهتر می‌تواند امسال از شرایط فنی خود استفاده کند.

برخی از پیشکسوتان نباید به دنبال سهم خواهی باشند

او درباره اینکه اتفاقات رخ داده بین پیشکسوتان و محسن خلیلی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم پیشکسوتان باید در این زمینه با هم همدل شوند. ضمن اینکه از شان پیشکسوت پرسپولیس به دور است که صاحب مقام و پستی در باشگاه شود. آنها اجازه بدهند خلیلی کارش را انجام بدهد. همچنین حمایت‌های لازم باید صورت بگیرد که دیگر شاهد سهم خواهی از سوی برخی از پیشکسوتان نباشیم. پرسپولیس متعلق به هواداران میلیونی است و هیچ کدام به دنبال پست نبودند. البته پیشکسوت نباید به دنبال سهم خواهی باشد. به هر حال پست‌ها نمی‌مانند و باشگاه پرسپولیس و نام نیک باقی می‌مانند.