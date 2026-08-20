سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره احتمال برگزاری دیدار هفته آینده با تراکتور با حضور تماشاگران صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی رفت پرسپولیس و تراکتور با رای کمیته انضباطی باید بدون تماشاگر در تبریز برگزار شود، اما باشگاه تراکتور درخواست برگزاری این دیدار با حضور تماشاگر را داده است.

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره موضع سرخپوشان در قبال بازی با تراکتور در حضور تماشاگران گفت:در روز‌های آینده موضع باشگاه را برای دیدار با تراکتور اعلام می‌کنیم. اگر تضمین بدهند که بازی برگشت با تراکتور در آزادی با صد هزار نفر برگزار می‌شود آن موقع می‌توانیم درباره این بازی تصمیم بگیریم. هنوز اعلام نظر جدیدی از سوی سازمان لیگ نشده و ما هم تصمیم جدیدی نگرفتیم. همچنین هنوز اتفاقات سکو‌های تبریز در جام حذفی فراموش‌مان نشده است.