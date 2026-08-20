هنر باستانی گیوه بافی در بشرویه با تلاش بانوان هنرمند، از دل تاریخ به دنیای مدرن بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - از دل تار و پود نخها امید و اشتغال بافته میشود؛ بانویی که از سال ۱۳۹۴ با آزمون و خطا به دنیای گیوه بافی قدم گذاشت و از یک کارگاه کوچک مسیری تازه برای دیگران ساخت.
خانم سلیمانی این هنرمند بشرویه ای گفت: علاقه به این هنر باعث شد که با آزمون و خطا بتوانم گیوهای ببافم که قابل استفاده باشد.
این بانوی هنرمند که تاکنون حدود ۱۵۰ نفر را زیر بال مهارت خود گرفته و آموزش داده، درباره ویژگیهای این پاپوش اضافه کرد: گیوه کفشی سبک، راحت و قابل شست و شو است و برای ورزش و پیاده روی بسیار عالی است؛ بافت هر جفت گیوه معمولی حدود ۸ ساعت زمان میبرد ولی معمولا ظرف دو روز به پایان میرسد.
او با اشاره به استقبال از این هنر عنوان کرد: علاوه بر فروشی که در سطح شهر داشتیم، مشتریان ثابتی از طریق فضای مجازی با ما آشنا شدند و سالانه گیوه برای شهرهای شیراز، قوچان، مشهد، طبس و اسفراین میفرستیم.
حالا هنر دست بانوان بشرویهای به همت خانم سلیمانی به پای مشتریانی در سراسر کشور مینشیند.
گیوه بافی یادگاری از هنر کهن این دیار است.
سلیمانی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بشرویه گفت: بر اساس اسناد و شواهد تاریخی حداقل از دوره صفویه به بعد دو نوع پاپوش در بشرویه وجود داشته؛ کفش گیوه متعلق به فصل تابستان بوده، معمولاً سفید رنگ بوده و از نخهای پنبهای هم در بافتن کفش استفاده میشده است.
او افزود: از ابتدای تابستان امسال بیش از ۵ دوره آموزشی تخصصی گیوه بافی در بشرویه برگزار شده تا این میراث ارزشمند همچنان به نسل جدید منتقل شود.
سالانه در این کارگاه بیش از ۴۵۰ جفت گیوه زیبا و دست بافت تولید و روانه بازار میشود.