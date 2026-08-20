باشگاه خبرنگاران جوان - «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد پنجشنبه از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

ترامپ در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» در تاریخ را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.

وی درباره این ادعای خود گفت: «هیچکس تا به حال به اندازه من، به جمهوری اسلامی ایران فرصت بهتری برای انجام توافق نداده است. متأسفانه، آنها نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین، امروز من خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده را اعلام می‌کنم!»

رئیس جمهور کودک‌کش آمریکا با بیان اینکه این یک جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه خواهد بود، مدعی شد: «نیروی دریایی آنها نابود شده، نیروی هوایی آنها از بین رفته، کارخانه‌های نظامی آنها به ویرانه تبدیل شده، پول آنها بی‌ارزش شده و کشورشان در آستانه فروپاشی است».

ترامپ در ادامه ادعاهای پوشالی خود توضیح داد: «من همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با عواقب شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد».