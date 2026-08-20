باشگاه خبرنگاران جوان - «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد پنجشنبه از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
ترامپ در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که «خردکنندهترین عملیات اقتصادی» در تاریخ را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.
وی درباره این ادعای خود گفت: «هیچکس تا به حال به اندازه من، به جمهوری اسلامی ایران فرصت بهتری برای انجام توافق نداده است. متأسفانه، آنها نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین، امروز من خردکنندهترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده را اعلام میکنم!»
رئیس جمهور کودککش آمریکا با بیان اینکه این یک جنگ اقتصادی و انزوای بیسابقه خواهد بود، مدعی شد: «نیروی دریایی آنها نابود شده، نیروی هوایی آنها از بین رفته، کارخانههای نظامی آنها به ویرانه تبدیل شده، پول آنها بیارزش شده و کشورشان در آستانه فروپاشی است».
ترامپ در ادامه ادعاهای پوشالی خود توضیح داد: «من همچنین اعلام میکنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکتها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با عواقب شدید اقتصادی روبهرو خواهد شد».
وی ادعاهایش را اینگونه ادامه داد: «قاچاق نفت، خطوط تهاتری، انتقال پول، صرافیها، ثبت کشتیها، شرکتهای کاغذی - همه اینها باید اکنون متوقف شوند. خودتان میدانید. این یک روز اقتصادی تعیینکننده خواهد بود و ما به همه متحدان خود نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند تا تهدید ایران را منزوی و شکست دهند».
رئیس جمهور متوهم و نامتعادل آمریکا با توهین به ایرانیها، افزود: «آن دیوانهها در آستانه فروپاشی هستند و این اقدامات تاریخی آنها را فلج میکند و توانایی آنها را برای گسترش تروریسم در سراسر جهان از بین میبرد. ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت».
منبع: فارس