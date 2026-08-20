کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی با رقابت ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، در ۴۱۵ شهرستان کشور، در ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - پنجاه و نهمین آزمون سراسری تاریخ آموزش عالی کشور با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه - ۲۹ مردادماه- در حوزه‌های امتحانی واقع در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و یک هزار و ۷۱۴ حوزه فرعی برگزار شد.

از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر که برای شرکت در گروه‌های آزمایشی پنجگانه کنکور امسال ثبت‌نام کرده‌اند، تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، متقاضی رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح امروز پنجشنبه و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی عصر امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی، فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در ۴۱۵ شهر، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی آزمون برگزار می‌شود.

در گروه ریاضی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر، علوم تجربی ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر، هنر ۶۴ هزار و ۱۹۹ نفر و زبان ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کرده‌اند.

در مجموع ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان خانم و ۳۵ درصد آقا هستند. این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد برای خانم‌ها و ۴۰ درصد برای آقایان بود و طی چند سال اخیر سهم زنان ۵ درصد افزایش یافته است.