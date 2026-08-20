باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم در بازدید از یکی از حوزه‌های آزمون سراسری گفت: در حالی که دشمنان آمریکایی-‌صهیونی مدعی رعایت حقوق بشردوستانه بین‌الملل هستند، با هدف قرار دادن غیرنظامیان، آزمون بزرگی را در پیش گرفته‌اند. ما امروز شاهد شهادت چهار دانش‌آموز و داوطلب کنکور هستیم که با تمام توان برای آینده خود تلاش می‌کردند.

وی با یادآوری نام شهدا، افزود: این عزیزان که کارت ورود به آزمون نیز در اختیار داشتند، قربانی جنایات دشمن شدند؛ از جمله خانم علیزاده و خانم اشرفی از تهران، آقای احمدی از کرمان و شهید عفوسی از اصفهان. این فقدان، جراحتی بر پیکر ملت ایران است.

سیمایی با اشاره به ابزارهای مرگبار دشمن تاکید کرد: استفاده از موشک‌هایی با قابلیت پخش گسترده مواد‌های انفجاری در شعاع ۳۶۰ درجه، نشان‌دهنده هدف قرار دادن عام مردم و غیرنظامیان است؛ همان‌گونه که در شهر میناب، حجم عظیمی از گلوله‌ها بر سر مردم بارید.

حمایت از حقوق داوطلبان آسیب‌دیده و تسهیلات آموزشی

وی در ادامه تأکید کرد که دولت و سازمان‌های آموزشی، مسئولیت حمایت از دانش‌آموزانی که خانه‌ها و زیرساخت‌هایشان در اثر حملات دشمن تخریب شده یا آواره شده‌اند را بر عهده دارند. سیمایی اظهار داشت: «سهمیه‌های ویژه‌ای برای این گروه از داوطلبان در نظر گرفته شده که به‌زودی تصویب خواهد شد. همچنین داوطلبان می‌توانند با ارائه مستندات خود در زمان اعلام نتایج، نسبت به اعمال سهمیه خود اقدام کنند.

تحلیل آماری آزمون سراسری؛ مشارکت گسترده زنان و توزیع رشته‌ها

دکتر سیمایی با ارائه آمارهای دقیق از آزمون بزرگ و ملی امروز، به تحلیل ترکیب جمعیتی شرکت‌کنندگان پرداخت و گفت: امسال بیش از یک میلیون و هفتاد هزار داوطلب از سراسر کشور در آزمون سراسری شرکت می‌کنند که نشان‌دهنده امید و اراده جوانان برای پیشرفت کشور است.

وی در بخش تحلیل آماری افزود: جنسیت: ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده نقش پررنگ زنان در مسیر علمی کشور است.

توزیع رشته‌ها: بیشترین میزان مشارکت مربوط به حوزه «علوم تجربی» است. پس از آن، رشته «علوم ریاضی و فنی» در رتبه دوم قرار دارد.

رشته‌های دیگر: ۸ درصد شرکت‌کنندگان در حوزه زبان‌های خارجی و بخش‌های دیگر نیز حضور دارند.

حوزه هنر: علی‌رغم اینکه کمترین میزان مشارکت مربوط به حوزه هنر است، اما نکته قابل توجه این است که در این رشته نیز ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند.

سیمایی با ارائه تقویم اجرایی مراحل آتی، اعلام کرد که فرآیند آزمون‌ها از اواسط آبان‌ماه آغاز خواهد شد. وی افزود: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اعلام نتایج نهایی آزمون در دوم آبان‌ماه انجام می‌شود و انتظار می‌رود فرآیند ثبت‌نام نیز در اواخر همین ماه جاری به کمال برسد.»

عدالت در آزمون دانشجو-معلمان؛ رویکردی برای تضمین حق انتخاب

وی در ادامه با اشاره به موضوع آزمون «دانشجو-معلمان»، بر لزوم همزمانی برگزاری این آزمون با سایر آزمون‌های سراسری تأکید کرد. سیمایی اظهار داشت: «از دیدگاه کارشناسی، برگزاری همزمان این آزمون با سایر آزمون‌های ملی، با اصول عدالت و شفافیت هم‌سو است. این رویکرد باعث می‌شود داوطلب با آگاهی کامل و با «چشم باز» نسبت به انتخاب رشته و محل خدمت اقدام کند.»

وی تصریح کرد: «وقتی نتایج همزمان اعلام شود، داوطلب می‌تواند با مشاهده دقیق وضعیت پذیرش در رشته‌ها و مناطق مختلف، انتخابی هوشمندانه داشته باشد و در آینده با پشیمانی از انتخاب خود مواجه نشود.»

درخواست سازمان سنجش برای دائمی شدن مصوبات

سیمایی با اشاره به وضعیت قانونی این تصمیم، تصریح کرد: اگرچه مصوبه کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر همزمانی آزمون‌ها، فعلاً محدود به سال جاری است، اما نظر کارشناسی و تخصصی سازمان سنجش بر لزوم دائمی شدن این روند استوار است.

وی افزود: سازمان سنجش در سایر مراحل اجرایی و فنی آزمون‌ها، هیچ‌گونه دخالت یا ورودی اضافه در روندها ندارد، اما معتقدیم که همزمانی برگزاری آزمون‌ها، نه تنها به نفع داوطلبان، بلکه به نفع کل ساختار آموزشی و نظام سنجش کشور خواهد بود.

سیمایی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای آینده روشن ایران، از تلاش جوانان برای آبادانی و پیشرفت کشور قدردانی کرد و یاد شهیدان و ایثارگرانی را که امنیت و توسعه را برای میهن فراهم آورده‌اند، گرامی داشت.