باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد استان چهارمحال‌وبختیاری از انجام مجموعه‌ای از بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی در حوزه تجهیزات مشمول استاندارد اجباری طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

همت‌زاده گفت: در این مدت ۸۶ باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای در سطح استان مورد بازرسی و آزمون دوره‌ای قرار گرفت.

وی افزود: طبق ضوابط قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، وسایل مورد استفاده در دادوستد عمومی، از جمله باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای، در راستای صیانت از حقوق متوازن آحاد مردم باید در فواصل زمانی معین به صورت دوره‌ای مورد بازرسی و آزمایش صحت عملکرد قرار گیرند و نصب برچسب گواهی آزمون معتبر صحت عملکرد باسکول‌ها در معرض دید نیز الزامی است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای از تجهیزات مهم اندازه‌گیری در تبادلات تجاری و اقتصادی محسوب می‌شوند و درستی عملکرد آنها تأثیر مستقیم بر رضایت عمومی و عدالت اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد باسکول‌های متعلق به شرکت‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، مرغداری‌ها، سیلو‌ها و مراکز خرید گندم به صورت دوره‌ای در دستور کار اداره‌کل استاندارد استان قرار دارد.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: به صاحبان باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای غیراستاندارد، مهلت تعمیر و رفع نقص داده می‌شود و چنانچه در آزمون مجدد، این باسکول‌ها با استاندارد مطابقت داشته باشند، گواهی تأییدیه صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت، واحد‌های متخلف بر اساس قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی همچنین از صدور ۱۹۰ گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور در چهار ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسور‌ها گفت: با توجه به اهمیت ایمنی آسانسور‌ها و بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، آسانسور‌های کششی از سال ۱۳۸۲ تحت پوشش استاندارد‌های اجباری قرار گرفته‌اند و از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز آسانسور‌های هیدرولیک مشمول این مقررات شده‌اند.

همت‌زاده افزود: این موضوع به شهرداری‌های استان برای رعایت در فرآیند صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است و تمامی آسانسور‌های نصب‌شده در اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی موظف به رعایت استاندارد‌های ملی مرتبط هستند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در بهره‌برداری از آسانسور‌ها تصریح کرد: آسانسور از جمله تجهیزات مشمول استاندارد اجباری است و دریافت تأییدیه ایمنی، شرط بهره‌برداری ایمن از آن محسوب می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی آسانسور‌ها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌ها باید پیش از اتمام اعتبار تأییدیه ایمنی آسانسور، برای انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تأییدیه مذکور اقدام کنند.

وی یادآور شد: پورتال مدیریت بازرسی آسانسور به منظور نظارت بیشتر بر فرآیند استانداردسازی آسانسور‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد و دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در ادامه از انجام ۱۶۰ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی در چهار ماه نخست امسال در سطح استان خبر داد.

وی گفت: ایمنی وسایل تفریحی، به‌ویژه در شهربازی‌ها، پارک‌ها و مجموعه‌های گردشگری، از اولویت‌های جدی اداره‌کل استاندارد است و این بازرسی‌ها با هدف تضمین سلامت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان و بر اساس استاندارد‌های ملی مربوط به تجهیزات تفریحی انجام شده است.

همت‌زاده با اشاره به تحقق ۵۵ درصدی برنامه سازمان در زمینه بازرسی از تجهیزات تفریحی اظهار داشت: در راستای برنامه‌های ابلاغی مصوب، طی چهار ماه نخست سال جاری ۱۶۰ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی مشمول مقررات استاندارد اجباری موجود در شهربازی‌ها، پارک‌ها، بوستان‌های محلی، زمین‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی سرپوشیده و روباز انجام شده است.

وی ادامه داد: در مواردی که تجهیزات دچار نقص یا استهلاک شده و با استاندارد‌های مربوطه مطابقت نداشته‌اند، دستور توقف بهره‌برداری، اصلاح یا تعویض تجهیزات صادر شده و پیگیری‌های لازم برای ارتقای سطح ایمنی انجام گرفته است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بهره‌برداری از تجهیزات تفریحی نصب‌شده در شهربازی‌ها و زمین‌های بازی، مشمول مقررات استاندارد اجباری است و هرگونه بهره‌برداری از این تجهیزات بدون مجوز استاندارد ممنوع خواهد بود.

همت‌زاده تأکید کرد: سلامت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان، در اولویت کاری اداره‌کل استاندارد قرار دارد و بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از مراکز تفریحی در سال جاری با جدیت ادامه خواهد یافت.