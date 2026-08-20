رئیس بیمارستان کودکان بهرامی گفت: بیمارستان بهرامی دارای ۱۴۰ تخت فعال، ۱۴ بخش بستری و سرپایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه همایش سالانه دکتر فخرالدین قوامی گفت: بیمارستان بهرامی دارای ۱۴۰ تخت فعال، ۱۴ بخش بستری و سرپایی، ۱۷ بخش پاراکلینیکی و ۱۸ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی است و در تمام رشته‌های فوق تخصصی کودکان در این بیمارستان به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌دهند.

به گفته وی، رتبه اول برنامه‌های آموزشی و پیگیری در کشور توسط این بیمارستان کسب شده است. همچنین بورد تخصصی و فوق تخصصی در آزمون دانشنامه کشوری توسط این بیمارستان کسب شده است.

 مجتهدی تاکید کرد: بیمارستان کودکان بهرامی رتبه اول در زمینه اعتبار بخشی بیمارستانی و آموزشی را کسب کرده است. همچنین تامین تجهیزات و راه اندازی اتاق عمل در سال گذشته انجام شده است.

وی بیان کرد: مجمع خیرین حمایت از کودکان بیمار در بیمارستان فوق تخصصی بهرامی راه اندازی شده و آزمایشگاه بیمارستان به طور کامل و در سه مرحله بازسازی شده است.

رئیس بیمارستان کودکان بهرامی گفت: تجهیزاتی مانند دستگاه نوار عصب و عضله، لاپاراسکوپی، ست معاینه تخصصی، برانکارد برقی و الکتروکاردیوگراف با مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و با حمایت وزارت بهداشت تامین شده است.

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برچسب ها: درمان کودکان ، بیماری واگیر
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