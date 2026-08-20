معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: حدود ۸۰ درصد آلودگی نفتی ایجادشده در سواحل قشم با اجرای عملیات پاکسازی و جمع‌آوری فیزیکی لکه‌ها مهار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده شامگاه چهارشنبه در پایان بازدید از مناطق متاثر از آلودگی نفتی در شهرستان قشم اظهار کرد: این حادثه در سه موج اتفاق افتاد که نخستین موج با شدت بیشتری سواحل سوزا، شیب‌دراز، هنگام و نقاشه را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: موج دوم آلودگی که ۲ روز پس از موج نخست از سمت دریا وارد منطقه شد، گستردگی چندانی نداشت، اما موج سوم موجب افزایش محدوده آلودگی و گسترش آن از سوزا تا منطقه سلخ شد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: عملیات پاکسازی از محدوده سوزا آغاز شد و پس از دسته‌بندی مناطق درگیر، ظرفیت‌های موجود در سطح محلی برای جمع‌آوری آلودگی به کار گرفته شد.

لاهیجان‌زاده بیان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های محلی و نیروهای داوطلب در کنار دستگاه‌های مسئول در فرآیند جمع‌آوری فیزیکی لکه‌های نفتی مشارکت کردند و این اقدام در کنار سایر فعالیت‌های انجام‌شده، روند کنترل آلودگی را سرعت بخشید.

سه موج آلودگی و تلاش برای پاکسازی سواحل

وی با اشاره به شرایط طبیعی موثر بر روند کاهش آلودگی گفت: دریا دارای ظرفیت طبیعی خودپالایی است و این ویژگی در جریان این حادثه نیز در کاهش آثار آلودگی نقش داشت.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: پدیده جزر و مد در مراحل ابتدایی، موجب درگیر شدن بخش‌هایی از ساحل با آلودگی شد، اما موج ناشی از این فرآیند در ادامه به افزایش رقت آلودگی کمک کرد و شرایط را برای انجام عملیات پاکسازی تسهیل کرد.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: در صورتی که منشأ آلودگی از خشکی بود، امکان کنترل و مدیریت آن با سرعت بیشتری وجود داشت، اما دریایی بودن منشأ آلودگی، فرآیند شناسایی، کنترل و پاکسازی را با دشواری بیشتری همراه کرد.

وی تاکید کرد: تجربه به‌دست‌آمده از این حادثه ضرورت افزایش آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آلودگی دریایی را نشان می‌دهد و قشم نیازمند برگزاری مانورهای منظم، تقویت تجهیزات و تدوین برنامه‌های دقیق‌تر برای مدیریت چنین شرایطی است.

کاهش محسوس آلودگی در کمتر از ۱۰ روز

فرماندار شهرستان قشم نیز در گزارشی که به معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرد، از بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مقابله با آلودگی نفتی خبر داد.

حسین امیرتیموری اظهار کرد: از نخستین ساعات مشاهده لکه‌های نفتی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان قشم وارد فرآیند مقابله با آلودگی شدند و گزارش‌های میدانی برای بررسی و پیگیری موضوع به سطح استان ارسال شد.

وی افزود: با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بنادر و دیگر نهادهای مرتبط، عملیات مهار و پاکسازی مناطق آلوده در دستور کار قرار گرفت و گروه‌های عملیاتی در نقاط مختلف درگیر با آلودگی مستقر شدند.

فرماندار قشم ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، اکنون کمتر از یک‌پنجم میزان آلودگی مشاهده‌شده در روزهای ابتدایی باقی مانده است و حدود ۸۰ درصد لکه‌های نفتی مهار شده‌اند.

امیرتیموری بیان کرد: هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های شهرستانی، استانی و ملی در کنار ظرفیت طبیعی خودپالایی دریا، امکان کنترل بخش عمده‌ای از آلودگی را در کمتر از ۱۰ روز فراهم کرده است.

منبع: فرمانداری قشم

برچسب ها: آلودگی نفتی ، ساحل قشم
خبرهای مرتبط
بسیج مردمی برای پاکسازی سواحل قشم از آلودگی‌های نفتی
موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد
بندرعباس؛
مرگ ۱۵۰ قطعه سفره ماهی در ساحل قشم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لاهیجان‌زاده: ۸۰ درصد آلودگی نفتی سواحل قشم مهار شد
ترمیم پل رودخانه شور با شتاب ادامه دارد
آخرین اخبار
ترمیم پل رودخانه شور با شتاب ادامه دارد
لاهیجان‌زاده: ۸۰ درصد آلودگی نفتی سواحل قشم مهار شد
موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد
عرضه بنزین با کارت آزاد در جایگاه‌های سوخت هرمزگان تمدید شد