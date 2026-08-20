باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده شامگاه چهارشنبه در پایان بازدید از مناطق متاثر از آلودگی نفتی در شهرستان قشم اظهار کرد: این حادثه در سه موج اتفاق افتاد که نخستین موج با شدت بیشتری سواحل سوزا، شیب‌دراز، هنگام و نقاشه را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: موج دوم آلودگی که ۲ روز پس از موج نخست از سمت دریا وارد منطقه شد، گستردگی چندانی نداشت، اما موج سوم موجب افزایش محدوده آلودگی و گسترش آن از سوزا تا منطقه سلخ شد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: عملیات پاکسازی از محدوده سوزا آغاز شد و پس از دسته‌بندی مناطق درگیر، ظرفیت‌های موجود در سطح محلی برای جمع‌آوری آلودگی به کار گرفته شد.

لاهیجان‌زاده بیان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های محلی و نیروهای داوطلب در کنار دستگاه‌های مسئول در فرآیند جمع‌آوری فیزیکی لکه‌های نفتی مشارکت کردند و این اقدام در کنار سایر فعالیت‌های انجام‌شده، روند کنترل آلودگی را سرعت بخشید.

سه موج آلودگی و تلاش برای پاکسازی سواحل

وی با اشاره به شرایط طبیعی موثر بر روند کاهش آلودگی گفت: دریا دارای ظرفیت طبیعی خودپالایی است و این ویژگی در جریان این حادثه نیز در کاهش آثار آلودگی نقش داشت.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: پدیده جزر و مد در مراحل ابتدایی، موجب درگیر شدن بخش‌هایی از ساحل با آلودگی شد، اما موج ناشی از این فرآیند در ادامه به افزایش رقت آلودگی کمک کرد و شرایط را برای انجام عملیات پاکسازی تسهیل کرد.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: در صورتی که منشأ آلودگی از خشکی بود، امکان کنترل و مدیریت آن با سرعت بیشتری وجود داشت، اما دریایی بودن منشأ آلودگی، فرآیند شناسایی، کنترل و پاکسازی را با دشواری بیشتری همراه کرد.

وی تاکید کرد: تجربه به‌دست‌آمده از این حادثه ضرورت افزایش آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آلودگی دریایی را نشان می‌دهد و قشم نیازمند برگزاری مانورهای منظم، تقویت تجهیزات و تدوین برنامه‌های دقیق‌تر برای مدیریت چنین شرایطی است.

کاهش محسوس آلودگی در کمتر از ۱۰ روز

فرماندار شهرستان قشم نیز در گزارشی که به معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرد، از بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مقابله با آلودگی نفتی خبر داد.

حسین امیرتیموری اظهار کرد: از نخستین ساعات مشاهده لکه‌های نفتی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان قشم وارد فرآیند مقابله با آلودگی شدند و گزارش‌های میدانی برای بررسی و پیگیری موضوع به سطح استان ارسال شد.

وی افزود: با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بنادر و دیگر نهادهای مرتبط، عملیات مهار و پاکسازی مناطق آلوده در دستور کار قرار گرفت و گروه‌های عملیاتی در نقاط مختلف درگیر با آلودگی مستقر شدند.

فرماندار قشم ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، اکنون کمتر از یک‌پنجم میزان آلودگی مشاهده‌شده در روزهای ابتدایی باقی مانده است و حدود ۸۰ درصد لکه‌های نفتی مهار شده‌اند.

امیرتیموری بیان کرد: هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های شهرستانی، استانی و ملی در کنار ظرفیت طبیعی خودپالایی دریا، امکان کنترل بخش عمده‌ای از آلودگی را در کمتر از ۱۰ روز فراهم کرده است.

منبع: فرمانداری قشم