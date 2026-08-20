باشگاه خبرنگارانجوان؛ محبوبهکباری - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن استیجاری گفت: در این حوزه دو حکم قانونی در نظر گرفته شده که بر اساس آن در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس ماده ۶، حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی خریداری میشود که فرآیند خرید این واحدها توسط ادارات کل راه و شهرسازی استانها انجام خواهد شد و این واحدها به زوجهای جوان و بهویژه زوجهای جوانی که برای نخستینبار تشکیل زندگی دادهاند، تخصیص مییابد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: ماده ۸ نیز مربوط به ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری است که زمین مورد نیاز این واحدها یا از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود یا سرمایهگذاران بخش خصوصی زمین مورد نیاز را تأمین خواهند کرد.
نبیان با بیان اینکه در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: از این تعداد، ۱۰ هزار واحد از طریق خرید و ۷۵ هزار واحد نیز با تفکیک استانی در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی قرار میگیرد تا فرآیند ساختوساز آنها انجام شود.
وی درباره منابع مالی اجرای این طرح نیز اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای این طرح از محل فروش واحدهای دولتی و خانههای سازمانی که در سالهای گذشته در اختیار برخی افراد بوده، تأمین خواهد شد.
نبیان با اشاره به روند تعیین تکلیف این واحدها گفت: بخشی از این واحدها تخلیه شده، بخشی دیگر در حال تخلیه است و در مواردی که واحدی هنوز تخلیه نشده باشد نیز مراحل قانونی برای تخلیه آن در حال انجام است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این واحدها تخلیه و تحویل شده و در حال طی مراحل مزایده است تا به فروش برسد. تعدادی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای مربوط به تخلیه و تحویل هستند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: در مواردی که واحدی تاکنون تخلیه نشده باشد، فرآیند تخلیه از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد شد تا این واحدها نیز تعیین تکلیف شده و منابع حاصل از فروش آنها برای اجرای برنامه مسکن استیجاری اختصاص یابد.