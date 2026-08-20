 رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای عملیات ایجاد آتش‌بُر در محدوده سواحل مشرف به روستای تیزخراب با هدف پیشگیری از وقوع و گسترش آتش‌سوزی در پوشش گیاهی منطقه خبر داد.

باشگاه هبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ، بهزاد شیر پنجه رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از اجرای عملیات ایجاد آتش‌بُر در محدوده سواحل مشرف به روستای تیزخراب خبو داد و گفت: این اقدام با هدف ایجاد حائل و کاهش امکان سرایت آتش در مناطق مستعد حریق انجام شده است. همچنین پایش مستمر مناطق حساس و گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت برای پیشگیری و واکنش سریع در برابر آتش‌سوزی‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد.

شیرپنجه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت: با توجه به خشک شدن بخشی از پوشش گیاهی در فصل گرم سال، ایجاد آتش‌بُر و پایش مستمر مناطق حساس از اقدامات مؤثر برای کاهش خطر گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی است.

وی از گردشگران، جوامع محلی و بهره‌برداران حاشیه دریاچه خواست از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و رها کردن مواد قابل اشتعال خودداری کنند و در صورت مشاهده آتش‌سوزی، موضوع را در سریع‌ترین زمان به نیروهای محیط‌بانی اطلاع دهند.

برچسب ها: آتش بر ، ساحل دریاچه ارومیه
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ایجاد آتش‌بُر برای پیشگیری از آتش‌سوزی در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه
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