باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در جمع خبرنگاران گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری در شهریور و نتایج نهایی در آبان اعلام می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: جوان‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۵، ۱۲ سال و پیرترین داوطلب ۸۵ سال سن دارند.

رئیس سازمان سنجش گفت: شورای حفاظت آزمون و شورای ملی حفاظت آزمون مستقر شده‌اند و در واقع یک ستاد ملی نیز در پلیس فتا فراجا تشکیل شده و متناظر با آن، حراست و حفاظت آزمون‌ها نیز شکل گرفته است.

وی افزود: ما به صورت شبانه‌روزی در حال رصد هستیم؛ یعنی از مدت‌ها قبل و حتی پیش از برگزاری آزمون امروز، هیچ موردی مبنی بر تقلب به ما اعلام نشده است و مطمئن هستیم که به امید خدا آزمون با بالاترین ضریب امنیت برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: اگر موردی نیز وجود داشته باشد، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری را داریم و موارد بر اساس این قانون مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

محمدی تاکید کرد: مطمئناً نکته اصلی این است که اگر موردی هم وجود داشته باشد، در مرحله اعلام نتیجه و تأثیرگذاری بر نتایج و سرنوشت سایر شرکت‌کنندگان تأثیری نخواهد داشت. ما این افراد را از چرخه خارج خواهیم کرد و بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داده و در صورت نیاز آنها را به مراجع قانونی معرفی خواهیم کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: تا این لحظه، خدا را شکر هیچ موردی گزارش نشده است.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای جلوگیری از تقلب گفت: در تمامی حوزه‌های آزمونی، بالاترین امکانات و بهترین و به‌روزترین تجهیزات کشف تقلب مستقر شده است و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، فکر می‌کنم یکی از بهترین سیستم‌ها را به کار گرفته‌ایم.

محمدی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، اساساً امکان ورود افرادی که ابزار تقلب به همراه داشته باشند، میسر نیست؛ چراکه در همان بدو ورود و با توجه به سیستم‌هایی که مستقر شده است، شناسایی خواهند شد و از حضور آنها در جلسه آزمون جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر احیاناً موردی بخواهد این سیستم‌ها را دور بزند، باز هم در سر جلسه آزمون قابل شناسایی خواهد بود و در این حوزه با چالش خاصی مواجه نخواهیم شد.