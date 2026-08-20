رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵ در آبان ماه اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه  رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در جمع خبرنگاران گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری در شهریور و نتایج نهایی در آبان اعلام می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: جوان‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۵، ۱۲ سال و پیرترین داوطلب ۸۵ سال سن دارند.

رئیس سازمان سنجش گفت: شورای حفاظت آزمون و شورای ملی حفاظت آزمون مستقر شده‌اند و در واقع یک ستاد ملی نیز در پلیس فتا فراجا تشکیل شده و متناظر با آن، حراست و حفاظت آزمون‌ها نیز شکل گرفته است.

وی افزود: ما به صورت شبانه‌روزی در حال رصد هستیم؛ یعنی از مدت‌ها قبل و حتی پیش از برگزاری آزمون امروز، هیچ موردی مبنی بر تقلب به ما اعلام نشده است و مطمئن هستیم که به امید خدا آزمون با بالاترین ضریب امنیت برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: اگر موردی نیز وجود داشته باشد، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری را داریم و موارد بر اساس این قانون مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

محمدی تاکید کرد: مطمئناً نکته اصلی این است که اگر موردی هم وجود داشته باشد، در مرحله اعلام نتیجه و تأثیرگذاری بر نتایج و سرنوشت سایر شرکت‌کنندگان تأثیری نخواهد داشت. ما این افراد را از چرخه خارج خواهیم کرد و بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داده و در صورت نیاز آنها را به مراجع قانونی معرفی خواهیم کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: تا این لحظه، خدا را شکر هیچ موردی گزارش نشده است.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای جلوگیری از تقلب گفت: در تمامی حوزه‌های آزمونی، بالاترین امکانات و بهترین و به‌روزترین تجهیزات کشف تقلب مستقر شده است و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، فکر می‌کنم یکی از بهترین سیستم‌ها را به کار گرفته‌ایم.

محمدی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، اساساً امکان ورود افرادی که ابزار تقلب به همراه داشته باشند، میسر نیست؛ چراکه در همان بدو ورود و با توجه به سیستم‌هایی که مستقر شده است، شناسایی خواهند شد و از حضور آنها در جلسه آزمون جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر احیاناً موردی بخواهد این سیستم‌ها را دور بزند، باز هم در سر جلسه آزمون قابل شناسایی خواهد بود و در این حوزه با چالش خاصی مواجه نخواهیم شد.

برچسب ها: کنکور سراسری ، آزمون
خبرهای مرتبط
وزیر علوم: به آسیب‌دیدگان جنگ سهمیه‌ کنکور اختصاص می‌یابد/ شهادت ۴ داوطلب آزمون سراسری
آغاز کنکور ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
آغاز کنکور ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
وزیر علوم: به آسیب‌دیدگان جنگ سهمیه‌ کنکور اختصاص می‌یابد/ شهادت ۴ داوطلب آزمون سراسری
رئیس سازمان سنجش: اعلام نتایج نهایی کنکور در آبان ماه
۱۴۰ تخت فعال در بیمارستان کودکان بهرامی وجود دارد/ اورژانس شلوغ بیمارستان
قرص ورزش از نخستین آزمون انسانی سربلند بیرون آمد
آخرین اخبار
قرص ورزش از نخستین آزمون انسانی سربلند بیرون آمد
۱۴۰ تخت فعال در بیمارستان کودکان بهرامی وجود دارد/ اورژانس شلوغ بیمارستان
رئیس سازمان سنجش: اعلام نتایج نهایی کنکور در آبان ماه
وزیر علوم: به آسیب‌دیدگان جنگ سهمیه‌ کنکور اختصاص می‌یابد/ شهادت ۴ داوطلب آزمون سراسری
آغاز کنکور ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
نسخه اختصاصی ChatGPT برای نوجوانان با کنترل‌های ایمنی پیشرفته
حفاری در بن‌بست مجوز شهرداری؛ ۱۰ هزار مشترک شهرری بدون تلفن و اینترنت طی ۶ ماه
کشف شواهدی از برخورد دیموس، قمر مریخ، با یک سیارک بزرگ
تاثیر استفاده کودکان از گوشی و تبلت بر توانایی شناختی آنها
کشف یک «ابرزمین» که قوانین اخترفیزیک را به چالش می‌کشد
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان هستند
عمان، آفریقا و کشور‌های همسایه؛ بازار‌های هدف صادرات فناوری جهاددانشگاهی
هوشمندسازی ساختمان‌ها؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای امنیت
اجرای طرح پزشک خانواده باید مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد
پایش مدارس کم جمعیت در کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
علت کمبود‌های دارویی امسال مشکلات انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بود
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد