آغاز آزمون ۸۸۲۸ داوطلب در چهار حوزه سمنان

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان گفت: آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها با حضور هشت هزار و ۸۲۸ داوطلب در چهار حوزه امتحانی استان آغاز شد که پنج هزار و ۵۹۷ نفر معادل ۶۳.۴ درصد داوطلبان را بانوان و سه‌هزار و ۲۳۱ نفر معادل ۳۶.۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر محمدصادق ولی‌پور نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در سطح استان سمنان در چهار حوزه دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان و دانشکده فنی و مهندسی گرمسار آغاز شد.

وی بیان کرد: آزمون سراسری امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر و روز جمعه ۳۰ مرداد در نوبت صبح برگزار همزمان با سراسر کشور برنامه‌ریزی شد.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان گفت: تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نسبت به آزمون مرحله اول سال گذشته ۱۰.۳ درصد افزایش دارد و در مقایسه با آزمون مرحله دوم سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ولی‌پور افزود: امروز در نوبت صبح، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی با حضور سه هزار و ۲۸۶ داوطلب برگزار خواهد شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۵۴ نفر خانم و یک‌هزار و ۱۳۲ نفر آقا هستند.

وی ادامه داد: امروز پنجشنبه در نوبت عصر، گروه‌های آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر با یک‌هزار و ۴۱۷ داوطلب برگزار می‌شود که از این تعداد یک هزار و ۲۵ نفر خانم و ۳۹۲ نفر آقا هستند.

وی گفت: فردا جمعه در نوبت صبح، آزمون گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار می‌شود که در مجموع چهار هزار و ۱۲۵ داوطلب در این آزمون‌ها حضور دارند و از این تعداد، ۲ هزار و ۴۱۸ نفر خانم و یک هزار و ۷۰۷ نفر آقا هستند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان یادآور شد که فردا جمعه همزمان با برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی، آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلمان نیز برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کنکور ، داوطلبان کنکور
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