باشگاه خبرنگاران جوان - صفر صادقیپور، در جریان بازدید از محورهای مواصلاتی استان هرمزگان و پروژه ترمیم پل رودخانه شور، اظهار کرد: یکی از دهانههای این پل در جریان حملات موشکی آمریکا مورد اصابت قرار گرفت و پس از تخریب و آواربرداری، عملیات بازسازی پل توسط پیمانکار پروژه با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: در این پروژه، هفت تیر ۲۵ متری توسط پیمانکار تولید شده و امروز این تیرها به محل پروژه منتقل شدهاند تا بر روی سرستونها نصب شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از نصب تیرها، عملیات اجرای دیافراگمهای ابتدایی و انتهایی انجام خواهد شد که حدود چهار تا پنج روز زمان میبرد و پس از آن نیز بتنریزی انجام میشود.
صادقیپور با بیان اینکه پس از این مراحل، عملیات دالگذاری، آرماتوربندی و بتنریزی انجام خواهد شد، تصریح کرد: برنامهریزی صورت گرفته این است که حداکثر ظرف دو هفته آینده، پل رودخانه شور تکمیل شود تا بتوانیم جریان ترافیک را در این محور به صورت دوطرفه برقرار کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت پل در مسیر رفت به سمت بندرعباس گفت: دو دهانه این پل نیز در جریان حملات موشکی مورد اصابت قرار گرفته و عملیات تخریب و آواربرداری آن به طور کامل انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر ستونهای پل سالم هستند اما نیاز به اجرای ژاکت بتنی دارند که این عملیات انجام خواهد شد و همزمان تولید تیرهای مورد نیاز نیز در حال انجام است.
صادقیپور خاطرنشان کرد: پس از نصب تیرها، عملیات دالبندی، آرماتوربندی و بتنریزی انجام میشود و با توجه به زمانبر بودن این مراحل، پیشبینی میکنیم مسیر رفت به سمت بندرعباس نیز طی ۴۵ تا ۶۰ روز آینده به طور کامل به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: تلاش مجموعه عمرانی استان و پیمانکاران بر این است که با تسریع در روند اجرای عملیات، اختلال در تردد محور مهم بندرعباس ـ حاجیآباد هرچه سریعتر برطرف شود.