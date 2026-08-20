باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم

مفسر قرآن کریم در خصوص تفاوت ریزبینی افراطی و دقت نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم راد، مفسر قرآن کریم با حضور در برنامه تلویزیونی در مورد تفاوت ریزبینی افراطی و دقت توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط
تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
young journalists club

نقش پررنگ دختران در تاریخ اسلام + فیلم

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
young journalists club

قرآن کریم کتابی برای متن جامعه/ چرا اسلام «دین زندگی» است؟

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
young journalists club

«ایمان آوردن» سخت‌تر است یا «پای ایمان ماندن» در ادامه مسیر؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۹۳۱

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۸۵۷

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۸۶

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۸۵

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم
۴۱۰

یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha