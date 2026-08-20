باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، اظهار کرد: راهآهن سلماس ظرفیت مناسبی برای جابهجایی بار دارد و باید از این ظرفیت در راستای تسهیل صادرات و واردات اقلام و محصولات تعاونیهای روستایی بهره گرفت.
محمد فتحی افزود: ایستگاه راهآهن سلماس از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه حملونقل ریلی برخوردار است و وجود بارانداز، انبارها و زیرساختهای مناسب، امکان توسعه فعالیتهای باری و تجاری را در این ایستگاه فراهم کرده است.
وی با اشاره به موقعیت ویژه سلماس و قرار گرفتن شهرستان در مسیر ارتباطی با ترکیه، ادامه داد: ظرفیت راهآهن در کنار منطقه ویژه اقتصادی سلماس و مرز کوزهرش میتواند به یک زنجیره مهم برای پشتیبانی از تولید، صادرات و مبادلات تجاری شهرستان تبدیل شود.
فرماندار سلماس همچنین به پیگیریهای اخیر خود و نماینده مردم سلماس در مجلس در دیدار با مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در این دیدار اقدامات خوبی برای تقویت جایگاه ریلی سلماس انجام شد که پیگیری راهاندازی قطار سلماس-تبریز-تهران و همچنین مسیر ریلی سلماس-وان ترکیه از جمله این اقدامات است.
فتحی با بیان اینکه ایستگاه راهآهن سلماس علاوه بر ظرفیت باری، از ظرفیت مناسبی در بخش مسافری نیز برخوردار است، خاطرنشان کرد: فعالتر شدن این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه تجارت و افزایش ارتباطات منطقهای سلماس داشته باشد.