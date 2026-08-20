باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس روز چهارشنبه گفت که انگلیس پس از آنکه اسرائیل مناقصهای را برای یک پروژه بزرگ شهرکسازی در منطقه E۱ کرانه باختری اشغالی آغاز کرد، کاردار اسرائیل را احضار کرد و این اقدام را «غیرقابل قبول و مخرب» خواند.
در بیانیه ای در این باره آمده است: «E۱ از قلب فلسطین عبور میکند و خطر جدایی کرانه باختری از اورشلیم شرقی را به همراه دارد که امکان اجرای راهحل دو دولتی را به خطر میاندازد.»
این بیانیه افزود: «بریتانیا به طور خصوصی و عمومی مخالفت خود را با E۱ و حمایت خود را از راهحل دو دولتی به عنوان تنها راه تضمین امنیت و صلح بلندمدت برای فلسطینیها و اسرائیلیها روشن کرده است.» میلیبند افزود: «تمام شهرکسازیها به این چشمانداز آسیب میزنند و نقض آشکار قوانین بینالمللی هستند.»
رژیم صهیونیستی با صدور مناقصه برای ۱۲۳۴ واحد مسکونی غیرقانونی در شرق قدس اشغالی، بدون اطلاعرسانی به شاکیانی که این پروژه را در دادگاه به چالش کشیده بودند، تعهد خود را در مورد پروژه جنجالی شهرکسازی غیرقانونی E۱ زیر پا گذاشت.
میلیبند گفت که این موضوع را مستقیماً با گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل مطرح کرده و از اسرائیل خواسته است که فوراً برنامههای خود را متوقف کند، مناقصه را پس بگیرد و گسترش شهرکسازی را متوقف کند.
وی افزود: «علاوه بر این، کاردار اسرائیل به دفتر امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه احضار شده است؛ جایی که ما اعتراض عمیق انگلیس به این اقدام نتانیاهو را مطرح کردیم و خواستار لغو فوری آن شدیم.»
او هشدار داد که گسترش شهرکسازی و خشونت توسط اشغالگران اسرائیلی، شرایط را برای فلسطینیها بدتر میکند و باعث ایجاد تفرقههایی میشود که جبران آن میتواند دشوار باشد. تأثیر خشونت و تروریسم شهرکنشینان برای جوامع فلسطینی فاجعهبار بوده است.
او با تأکید بر اینکه انگلیس عقب نخواهد نشست و نابودی راهحل دو دولتی را نخواهد پذیرفت، گفت: «گسترش شهرکسازی و تلاش برای ایجاد اختلافات برگشتناپذیر در منطقه، صلح، امنیت و چشمانداز تشکیل یک کشور فلسطینی پایدار را تهدید میکند.»
منبع: آناتولی