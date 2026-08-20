باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: اصل موضوع، رضایتمندی مردم است و تمام تلاش‌هایی که در دولت و از سوی فعالان اقتصادی انجام می‌شود باید در همین مسیر باشد.

وی با اشاره به جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: در سال‌های اخیر تغییراتی در فرآیند این جایزه ایجاد شده، ارزیابی‌ها علمی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است و واحدهایی که در سطح استان موفق هستند، باید در سطح ملی نیز خود را در معرض ارزیابی قرار دهند و به جایزه استانی بسنده نکنند.

فرهیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد واحدهای تولیدی و تجاری در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: این واحدها در آن شرایط پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنان نبود، اداره کشور در آن شرایط برای ما سخت‌تر می‌شد.

وی افزود: بسیاری از واحدها با وجود فشارها، نیروی انسانی خود را تعدیل نکردند و حتی از سود خود گذشتند تا اشتغال را حفظ کنند و در آن شرایط همراه کشور باشند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون تأمین اجتماعی و برق گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود و ما نسبت به این مشکلات بی‌اطلاع نیستیم.

فرهیدزاده همچنین با اشاره به عملکرد خراسان رضوی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، از اقدامات انجام‌شده در استان قدردانی کرد و بر پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنان تأکید داشت.

وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده گفت: در کنار بحث‌های نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، می‌توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به اعطای «نشان حامی» به یکی از واحدهای استان گفت: این نشان از نشان‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای انتخاب دریافت‌کنندگان آن، عملکرد واحدها در بخش‌های مختلف از جمله حفظ نیروی انسانی و همراهی در شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته است.