کاپیتان باسابقه تیم ملی فوتسال، پس از ۲۰ سال حضور درخشان با پیراهن ایران، از میادین ملی خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسیمه غلامی، کاپیتان باسابقه تیم ملی فوتسال بانوان، پس از بیش از دو دهه حضور در تیم ملی و ثبت سالهایی پرافتخار، از پایان دوران ملی خود خبر داد؛ خداحافظیای که به گفته خودش با وجود تمام تلخیهایش، پایان عشق او به فوتسال نیست.
غلامی درباره سالهای حضورش در تیم ملی میگوید: بیش از ۲۰ سال از بهترین سالهای زندگیام را با پیراهن تیم ملی فوتسال سپری کردم؛ سالهایی پر از عشق، افتخار، سختی، اشک، خنده و لحظههایی که هیچوقت از قلبم پاک نخواهند شد.
او با اشاره به مسیر طولانی و پر فراز و نشیب خود در تیم ملی ادامه میدهد: برای من، پوشیدن پیراهن تیم ملی فقط یک افتخار نبود؛ بخشی از هویت و زندگی من بود. سالها در کنار بهترین دختران سرزمینم جنگیدم، یاد گرفتم، شکست خوردم، دوباره بلند شدم و در نهایت تمام تلاشم را برای پرچم ایران کردم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان، مسئولیت خود در این جایگاه را یکی از بزرگترین افتخارات زندگی ورزشیاش میداند و میگوید: کاپیتانی تیم ملی برای من بزرگترین افتخار و البته یکی از بزرگترین مسئولیتهای زندگی ورزشیام بود. همیشه تلاش کردم با تمام وجود نماینده شایستهای برای تیم، همتیمیها و مردم عزیز کشورم باشم.
غلامی درباره تصمیم خود برای خداحافظی از تیم ملی نیز تأکید میکند: «حالا بعد از ۲۰ سال، با قلبی پر از خاطره و چشمانی پر از اشک، تصمیم گرفتهام از تیم ملی خداحافظی کنم. این تصمیم آسان نیست؛ چون خداحافظی از چیزی است که سالها جان و زندگیام را برایش گذاشتم.
با این حال، او معتقد است پایان حضورش در تیم ملی به معنای پایان مسیر فوتبالی و فوتسالیاش نیست: من میدانم که هر شروعی پایانی دارد و شاید امروز زمان آن رسیده باشد که جای خودم را به نسل جدیدی بدهم؛ نسلی که امیدوارم با همان عشق، غیرت و انگیزه، این پیراهن را بر تن کند پرچم ایران را سربلند نگه دارد.»
کاپیتان سابق تیم ملی همچنین از تمام کسانی که در این مسیر همراه او بودهاند، قدردانی میکند: از خانوادهام که در تمام این سالها پشتم بودند، از مربیان، کادر فنی، همتیمیها و همه کسانی که در این مسیر کنارم بودند، صمیمانه تشکر میکنم. هیچکدام از این سالها بدون حمایت آنها ممکن نبود.
او در پایان خطاب به مردم ایران میگوید: از مردم عزیز ایران برای تمام عشق و حمایتشان از ته قلبم سپاسگزارم. من از تیم ملی خداحافظی میکنم، اما از عشق من به فوتسال و ایران هیچوقت خداحافظی نخواهد شد.
غلامی در پایان با نگاهی به آینده، از ادامه مسیر و انتقال تجربه به نسل بعد سخن میگوید: این پیراهن را با افتخار پوشیدم و با عشق برایش جنگیدم. حالا با تمام وجود آن را به نسل بعد میسپارم و امیدوارم دختران این سرزمین، این مسیر را ادامه دهند و افتخارات بزرگتری برای ایران رقم بزنند.