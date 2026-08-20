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ایران؛ قله پزشکی و سلامت + فیلم

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در مورد پیشرفت‌های علم پزشکی ایران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص پیشرفت‌های علم پزشکی ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

 

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