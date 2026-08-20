باشگاه خبرنگاران جوان- سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد گفت: در مجموع ۱۸ هزار و ۲۶۶ داوطلب در حوزه‌های آزمونی چهارمحال و بختیاری برای شرکت در آزمون سراسری امسال ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۲ هزار و ۳۴۹ نفر معادل ۶۷.۶ درصد زن و پنج هزار و ۹۱۷ نفر معادل ۳۲.۴ درصد مرد هستند.

وی افزود: بر این اساس، به ازای هر ۱۰۰ داوطلب مرد حدود ۲۰۹ داوطلب زن در آزمون سراسری استان حضور دارند و سهم زنان بیش از ۲ برابر مردان است.

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: گروه آزمایشی علوم تجربی با هفت هزار و ۵۴۹ داوطلب، معادل ۴۱.۳ درصد کل داوطلبان، پرجمعیت‌ترین گروه آزمایشی در چهارمحال و بختیاری است که پنج هزار و ۲۳۷ نفر از آنها زن و ۲ هزار و ۳۱۲ نفر مرد هستند.

کریمی ادامه داد: گروه علوم انسانی با ۶ هزار و ۶۴۴ داوطلب معادل ۳۶.۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد که چهار هزار و ۵۷۷ نفر زن و ۲ هزار و ۶۷ نفر مرد هستند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۱۴ هزار و ۱۹۳ داوطلب در ۲ گروه علوم تجربی و علوم انسانی حضور دارند که معادل ۷۷.۷ درصد کل داوطلبان استان است و این آمار نشان‌دهنده سهم بالای این ۲ گروه در انتخاب رشته داوطلبان استان است.

رییس دانشگاه شهرکرد با اشاره به آمار سایر گروه‌های آزمایشی اظهار داشت: یک‌هزار و ۶۵۰ نفر معادل ۹ درصد در گروه ریاضی، یک‌هزار و ۲۸۱ نفر معادل هفت درصد در گروه زبان‌های خارجی و یک‌هزار و ۱۴۲ نفر معادل ۶.۳ درصد در گروه هنر شرکت دارند.

کریمی افزود: در گروه ریاضی ۶۵۵ نفر زن و ۹۵۵ نفر مرد هستند و این گروه تنها گروه آزمایشی استان است که تعداد داوطلبان مرد در آن بیشتر از زنان است.

وی ادامه داد: در گروه هنر ۹۳۴ نفر زن و ۲۰۸ نفر مرد و در گروه زبان‌های خارجی ۹۴۶ نفر زن و ۳۳۵ نفر مرد حضور دارند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در چهارمحال و بختیاری گفت: در گروه علوم تجربی حدود ۶۹.۴ درصد، در علوم انسانی حدود ۶۸.۹ درصد، در گروه زبان‌های خارجی حدود ۷۳.۸ درصد و در گروه هنر حدود ۸۱.۸ درصد داوطلبان زن هستند.

کریمی افزود: در مقابل، در گروه ریاضی حدود ۶۰.۳ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به پراکندگی داوطلبان در شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شهرستان شهرکرد با هفت هزار و ۶۶۴ داوطلب معادل ۴۲ درصد کل داوطلبان، بیشترین تعداد داوطلبان استان را دارد.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از شهرکرد، شهرستان لردگان با سه هزار و ۸۲۵ داوطلب معادل ۲۰.۹ درصد، بروجن با ۲ هزار و ۲۳۵ داوطلب معادل ۱۲.۲ درصد و فارسان با یک‌هزار و ۹۹۱ داوطلب معادل ۱۰.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کریمی گفت: همچنین ۷۵۴ داوطلب معادل ۴.۱ درصد از شهرستان اردل، ۶۴۶ داوطلب معادل ۳.۵ درصد از خانمیرزا، ۵۴۲ داوطلب معادل سه درصد از فلارد، ۳۷۰ داوطلب معادل ۲ درصد از کیار و ۲۳۹ داوطلب معادل ۱.۳ درصد از شهرستان کوهرنگ در آزمون سراسری امسال شرکت دارند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۱۵ هزار و ۷۱۵ داوطلب، معادل حدود ۸۶ درصد کل داوطلبان استان، در چهار شهرستان شهرکرد، لردگان، بروجن و فارسان متمرکز هستند و این چهار شهرستان بیشترین سهم را در جامعه داوطلبان آزمون سراسری استان دارند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بیشترین نسبت زن به مرد در میان داوطلبان شهرستان‌های استان مربوط به اردل است و تعداد داوطلبان زن در این شهرستان حدود ۲.۸ برابر مردان است.

کریمی درباره زمان برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی نیز گفت: آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: آزمون گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی نیز روز جمعه برگزار می‌شود.

رییس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اهمیت جامعه داوطلبان استان برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: توزیع داوطلبان در گروه‌های آزمایشی و شهرستان‌های مختلف می‌تواند تصویری از ظرفیت و تقاضای موجود در حوزه آموزش عالی استان ارائه دهد و از این منظر، آمار داوطلبان برای برنامه‌ریزی آموزشی و معرفی ظرفیت‌های دانشگاهی قابل توجه است.