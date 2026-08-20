در تازه‌ترین حادثه در علم کوه سه کوهنورد مصدوم و یک نفر جان‌باخت و عملیات انتقال حادثه‌دیدگان با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و نبود امکان امداد هوایی، حدود ۲۴ ساعت به طول کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمعیت هلال‌احمر کلاردشت گفت که تیم‌های امداد و نجات کوهستان پس از اطلاع از وقوع حادثه در عصر روز سه شنبه به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل ارتفاع زیاد، صعب‌العبور بودن مسیر و نامساعد بودن شرایط جوی، امکان استفاده از بالگرد فراهم نشد و امدادگران عملیات را به صورت زمینی ادامه دادند.

عسگر زاده افزود : ضمن آنکه این حادثه در حالی رخ داد که طی هفته‌های اخیر نیز موارد دیگری از مصدومیت و جان‌باختن کوهنوردان در ارتفاعات علم‌کوه بودیم.

 از آغاز فصل گردشگری تاکنون دست‌کم ۲ مورد فوتی و ۶ مورد مصدومیت در حوادث کوهستانی این منطقه گزارش شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مصدومیت کوهنورد ، علم کوه
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