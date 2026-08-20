باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمعیت هلالاحمر کلاردشت گفت که تیمهای امداد و نجات کوهستان پس از اطلاع از وقوع حادثه در عصر روز سه شنبه به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل ارتفاع زیاد، صعبالعبور بودن مسیر و نامساعد بودن شرایط جوی، امکان استفاده از بالگرد فراهم نشد و امدادگران عملیات را به صورت زمینی ادامه دادند.
عسگر زاده افزود : ضمن آنکه این حادثه در حالی رخ داد که طی هفتههای اخیر نیز موارد دیگری از مصدومیت و جانباختن کوهنوردان در ارتفاعات علمکوه بودیم.
از آغاز فصل گردشگری تاکنون دستکم ۲ مورد فوتی و ۶ مورد مصدومیت در حوادث کوهستانی این منطقه گزارش شده است.
منبع: ایرنا