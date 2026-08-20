تأمین آب سالم و بهداشتی در البرز؛ تفاوت میزان املاح به معنای آلودگی آب نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهندس میر، معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به وظایف آبفا در زمینه تأمین آب سالم و بهداشتی گفت: پایش و کنترل کیفیت آب به صورت پیوسته انجام میشود و این شرکت خود را مقید میداند آب سالم و بهداشتی را به دست مصرفکنندگان برساند.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره کیفیت آب در کمالشهر افزود: بخش عمده نیاز آبی استان از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود و با توجه به شرایط و ویژگیهای طبیعی سفرههای آب زیرزمینی، میزان غلظت املاح محلول در آب در مناطق مختلف میتواند متفاوت باشد؛ اما این تفاوت به معنای آلودگی آب نیست.
میر در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و کیفی آب بر اساس استانداردهای مربوطه کنترل میشود و در برخی مناطق که از منابع آب زیرزمینی استفاده میشود، ممکن است میزان املاح مفید و مورد نیاز موجود در آب نسبت به مناطق دیگر بیشتر باشد، اما تا زمانی که در محدوده مجاز استاندارد قرار داشته باشد، نمیتوان آن را آلودگی تلقی کرد.
معاون بهرهبرداری شرکت آبفا استان البرز گفت: پایش مستمر و کنترل کیفیت آب در همه مناطق از جمله کمالشهر و مناطق پیرامونی انجام میشود و این روند به صورت پیوسته ادامه دارد.
وی با اشاره به انتقال آب طالقان به کمالشهر افزود: مخازنی در بالادست کمالشهر وجود دارد که مناطق مختلف را پوشش میدهد و انتقال آب طالقان به این مخازن با هدف تعدیل کیفی آب و استفاده بیشتر از منابع آب سطحی در حال انجام است.
میر به مخاطبان سیمای البرز تأکید کرد: در بررسی کیفیت آب باید میان آنچه از نظر ظاهری مشاهده میشود و نتایج علمی و آزمایشگاهی تفاوت قائل شد و شرکت آبفا بر اساس استانداردهای موجود، کنترلهای لازم را انجام میدهد.
وی در برنامه زنده نگاه خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی مناطق مانند کمالشهر، به دلیل تفاوت ویژگیهای سفرههای آب زیرزمینی، میزان غلظت املاح در محدوده مجاز نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد، اما این موضوع به خودی خود نشانه آلودگی آب نیست.