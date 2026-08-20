هواشناسی مازندران از عصر امروز هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران هشدار سطح زرد شماره را برای مناطق ساحلی و دور از ساحل مازندران صادر کرد که براساس این هشدار، جریانات شمالی  موجب وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا همراه با رگبار و رعدوبرق پراکنده از عصر پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ تا صبح شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ خواهد شد.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۱ متر برثانیه (۴۰ کیلومتر برساعت) و دور از ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) از شمال غرب پیش‌بینی شده است.

بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۱ متر) و دور از ساحل تا ۱.۶ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۶ متر) خواهد رسید.

اثر مخاطره شامل غرق شدن شناگرها، غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی

و اختلال در تردد شناور‌های بزرگ است.

شنا، قایقرانی، و صیادی دریایی ممنوع است و احتیاط در تردد شناور‌های بزرگ مدنظر قرار گیرد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، هواشناسی مازندران
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