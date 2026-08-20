بدهی ملی آمریکا پس از دو برابر شدن در دوران ترامپ و بایدن، از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که کل بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است و هشدارهای جدیدی مبنی بر وقوع بحران مالی در حال شکل‌گیری است در حالیکه هزینه‌های فزاینده برنامه‌های شبکه ایمنی اجتماعی و پرداخت‌های بهره بسیار بیشتر از درآمدهای مهار شده توسط کاهش مالیات است.

آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد، که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی دولت آمریکا اکنون در کمتر از یک دهه، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ قدرت را به دست گرفت، بیش از دو برابر شده است. تقریباً یک سوم از این افزایش در طول دو سال استقراض سرسام‌آور دولت برای تأمین بودجه در دوره همه‌گیری کووید-۱۹ توسط ترامپ و جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق رخ داده است، در حالی که انتخاب‌های سیاست مالی هر دو رئیس‌جمهور همراه با عدم تعادل طولانی‌مدت مالیات و هزینه‌ها بقیه علل را تشکیل می‌دهد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از آستانه را پیش‌بینی می‌کنند و هشدارهای جدی صادر کرده‌اند که یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند به اوج خود برسد، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند یا هر دو را انجام دهند.

از زمان روی کار آمدن ترامپ برای بار دوم در ژانویه ۲۰۲۵، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته است که در مجموع در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون ۱۱.۶ تریلیون دلار رشد داشته است.

کمیته بودجه فدرال تخمین می‌زند که انتخاب‌های سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه که طبق قوانین بودجه موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها می‌توانست انباشته شود، افزایش داده است.

منبع: رویترز