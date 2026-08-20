مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از افزایش عملکرد تولید برنج در ۱۵ هکتار از اراضی شالیکاری تحت پوشش طرح جهش تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جواد محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با اشاره به اجرای طرح جهش تولید در شالیزار‌های این شهرستان، گفت: در راستای اجرای این طرح، برداشت مکانیزه برنج در سطح ۱۵ هکتار از اراضی شالیکاری تحت پوشش انجام شد و نتایج حاصل از ارزیابی‌های میدانی، بیانگر بهبود عملکرد تولید در مقایسه با سال‌های گذشته است.

او افزود: رضایتمندی کشاورزان از میزان تولید، یکی از نتایج اجرای این طرح بوده و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اراضی تحت پوشش طرح جهش تولید از نظر عملکرد کمی محصول، روند افزایشی داشته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با بیان اینکه پایش مستمر مزارع از محور‌های مهم اجرای طرح جهش تولید است، گفت: کارشناس ناظر طرح با انجام پایش و بررسی‌های میدانی، روند تولید و عملکرد محصول را ارزیابی و نتایج مربوط به میزان بهره‌وری و عملکرد مزارع را برآورد می‌کند.

محمودی ادامه داد: اجرای دقیق برنامه‌های فنی، حضور مستمر کارشناس ناظر در مراحل مختلف تولید و تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و عملکرد شالیزار‌ها دارد.

او گفت: استمرار این اقدامات و تقویت نظارت و پشتیبانی فنی از کشاورزان می‌تواند زمینه افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری در اراضی شالیکاری تحت پوشش طرح جهش تولید را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر در پایان افزود: هدف از اجرای طرح جهش تولید در شالیزارها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی برای افزایش عملکرد، بهبود بهره‌وری منابع و حمایت از تولید پایدار برنج در منطقه است.