باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم

کارشناس خانواده در مورد استرس کنکور و انتخاب رشته توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، کارشناس خانواده گفت: رشته تحصیلی باید بر اساس تیپ شخصیتی افراد انتخاب شود.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
young journalists club

مسن‌ترین داوطلب کنکور امسال ۸۵ سال و جوانترین داوطلب ۱۲ سال دارد

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
young journalists club

انتخاب رشته به روایت آن‌هایی که پشیمان شدند/ چگونه درست انتخاب رشته کنیم؟

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
young journalists club

گشت و گذاری در بازار عجیب و غریب انتخاب رشته

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
young journalists club

چگونه درست انتخاب رشته کنید؟ / روی هدف خودتان تمرکز کنید نه دیگران!

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم
۶۴۵

یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم
۵۲۱

اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم
۳۸۳

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم
۳۷۲

کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
۳۶۵

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha