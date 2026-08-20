والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0634\u062a\u0647 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062a\u06cc\u067e \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0