باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق اعلام پایگاه داده تلفات جنگی وزارت جنگ آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی که از آغاز جنگ ایران زخمی شدهاند، از ۷۵۰ نفر فراتر رفته است.
پنتاگون روز چهارشنبه پایگاه داده را بهروزرسانی کرد و بیش از ۵۰ سرباز زخمی دیگر را ثبت کرد در حالیکه مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری همچنان به بنبست رسیده است.
وقتی مجموع آمار «سیستم تحلیل تلفات دفاعی» برای «عملیاتهای برونمرزی» با مجموع آمار عملیات موسوم به «خشم حماسی» ترکیب میشود، ۱۸ نفر از نیروهای نظامی آمریکا از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه کشته شده و ۷۵۷ نفر زخمی شدهاند.
اعداد بهروز شده روز چهارشنبه چند هفته پس از آن منتشر شد که پنتاگون پس از کاهش تعداد کشتهها و زخمیها با ادامه حملات ایران، مورد بررسی رسانهها و قانونگذاران قرار گرفت. چهار مورد مرگ و دهها مورد جراحت از مجموع ماه گذشته حذف شد و سپس دوباره به حالت عادی بازگشت.
وزارت جنگ آمریکا در آن زمان در یک پست در رسانههای اجتماعی مدعی شد که این کاهش به دلیل «اختلالات موقت دادهها» بوده است.
سیانان پیش از این گزارش داده بود که پنتاگون در افشای تعداد سربازان زخمی در طول درگیری با ایران کند عمل کرده است و مقامات به نیازهای امنیتی اشاره کردهاند.
ترامپ اوایل روز چهارشنبه ادعا کرد که وضعیت با ایران در حال حاضر «بسیار خوب» است در حالیکه او مذاکرات ایالات متحده با تهران را متوقف کرده است و تنگه هرمز همچنان یک نقطه کلیدی تنش در جنگ جاری است.
منبع: سی ان ان