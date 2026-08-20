طبق آمارهای جدید، ۱۸ نفر از نیرو‌های نظامی آمریکا از زمان آغاز تجاوز این کشور علیه ایران کشته شده و ۷۵۷ نفر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق اعلام پایگاه داده تلفات جنگی وزارت جنگ آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی که از آغاز جنگ ایران زخمی شده‌اند، از ۷۵۰ نفر فراتر رفته است.

پنتاگون روز چهارشنبه پایگاه داده را به‌روزرسانی کرد و بیش از ۵۰ سرباز زخمی دیگر را ثبت کرد در حالیکه مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری همچنان به بن‌بست رسیده است.

وقتی مجموع آمار «سیستم تحلیل تلفات دفاعی» برای «عملیات‌های برون‌مرزی» با مجموع آمار عملیات موسوم به «خشم حماسی» ترکیب می‌شود، ۱۸ نفر از نیرو‌های نظامی آمریکا از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه کشته شده و ۷۵۷ نفر زخمی شده‌اند.

اعداد به‌روز شده روز چهارشنبه چند هفته پس از آن منتشر شد که پنتاگون پس از کاهش تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها با ادامه حملات ایران، مورد بررسی رسانه‌ها و قانونگذاران قرار گرفت. چهار مورد مرگ و ده‌ها مورد جراحت از مجموع ماه گذشته حذف شد و سپس دوباره به حالت عادی بازگشت.

وزارت جنگ آمریکا در آن زمان در یک پست در رسانه‌های اجتماعی مدعی شد که این کاهش به دلیل «اختلالات موقت داده‌ها» بوده است.

سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که پنتاگون در افشای تعداد سربازان زخمی در طول درگیری با ایران کند عمل کرده است و مقامات به نیاز‌های امنیتی اشاره کرده‌اند.

ترامپ اوایل روز چهارشنبه ادعا کرد که وضعیت با ایران در حال حاضر «بسیار خوب» است در حالیکه او مذاکرات ایالات متحده با تهران را متوقف کرده است و تنگه هرمز همچنان یک نقطه کلیدی تنش در جنگ جاری است.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: پنتاگون ، تلفات نظامیان آمریکایی
خبرهای مرتبط
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
افول قدرت هوایی آمریکا در آسمان ایران 
۴۹ تحقیق درباره کمک‌های نظامی به اوکراین؛ آمریکا به دنبال کشف تقلب‌های احتمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت
آخرین اخبار
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت
کاردار رژیم صهیونیستی در انگلیس احضار شد
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا