باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴» در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه رونمایی می‌شود.

مراسم روز جهانی یادبود و بزرگداشت قربانیان تروریسم، به همت مرکز مطالعات بین‌المللی و سیاسی وزارت امور خارجه و بنیاد هابیلیان برگزار خواهد شد.

در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای ترور و جنگ تحمیلی اخیر حضور خواهند داشت، دکتر سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی، سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان و دکتر خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

همچنین جمعی از بازماندگان قربانیان ترور، روایت خود از این واقعه را بیان می‌کنند.

در این مراسم کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴» رونمایی خواهد شد. این گزارش که هر ساله توسط بنیاد هابیلیان تدوین می‌شود شامل رصد و تحلیل اقدامات تروریستی علیه کشور و شهروندان ایرانی در هر سال است.