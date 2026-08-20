شهردار بهشهر گفت: پیرو تفاهم‌نامه منعقدشده با دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و در راستای صیانت از اکوسیستم ارزشمند سواحل دریای خزر طرح بازیافت پلاستیک تعریف و رسما وارد فاز عملیاتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر احمدی شهردار بهشهر با اشاره به جزئیات این ابرپروژه زیست‌محیطی در استان اظهار داشت: پیرو تفاهم‌نامه منعقدشده با دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و در راستای صیانت از اکوسیستم ارزشمند سواحل دریای خزر و حذف پسماندهای پلاستیکی، این پروژه کلان تعریف شد و رسما وارد فاز عملیاتی شده است.

وی افزود: هم‌اکنون عملیات پی‌ریزی سالن ۱۲۰۰ متری نخستین مرکز بازیافت پلاستیک استان آغاز شده است و بلافاصله پس از تکمیل این سالن، تجهیزات تخصصی و خط گرانول‌ سازی پلاستیک از سوی سازمان ملل متحد تحویل، نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

احمدی عنوان کرد: این ابرپروژه با استقرار تجهیزات خط گرانول‌سازی، گامی اساسی و ماندگار در جهت کاهش بار آلودگیهای پایدار و حفاظت از محیط‌ زیست منطقه برمیدارد. با تکمیل این چرخه، بهشهر علاوه بر پردازش استاندارد پسماند، به یکی از قطبهای اصلی بازیافت و صیانت از اکوسیستم خزر در شمال کشور تبدیل خواهد شد.

منبع:شهرداری بهشهر 

برچسب ها: بازیافت پلاستیک ، ساحل خزر
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