مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در روستا‌های استان با هدف کشف استعدادها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه‌های انسانی مناطق روستایی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در روستا‌های استان با هدف کشف استعدادها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه‌های انسانی مناطق روستایی خبر داد.

 مالک اژدری در دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان. گفت: طرح «پیک امید» شامل اجرای نمایش‌های تئاتر، موسیقی زنده و پخش فیلم با بهره‌گیری از هنرمندان بومی استان، در حداقل ۶۰ روستای استان در شهریورماه سال جاری اجرا خواهد شد.

وی افزود: «تماشاخانه سیار» در آبان‌ماه با اجرای حداقل ۱۰۰ برنامه توسط گروه‌های برجسته کشوری، فضای شاداب و تربیتی را برای کودکان و نوجوانان مناطق روستایی فراهم می‌کند.

اژدری گفت: احداث کتابخانه و اهدای کتاب به ۱۰۰ روستای استان، با اهدای ۲ هزار جلد کتاب به هر کتابخانه تا پایان سال، از دیگر برنامه‌های این دفتر است.



برچسب ها: توسعه ، روستا
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