کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جورجیو کافیه‌رو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در شبکه اسرائیلی آی۲۴ گفت: فکر می‌کنم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این درک وجود دارد که به هر شکل، کنترل مؤثر ایران بر تنگه هرمز وجود خواهد داشت و این موضوع به نوعی در حال تبدیل شدن به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است. این کشورها در شورای همکاری خلیج فارس، از جمله امارات، تلاش خواهند کرد تا با بهترین شکل ممکن خود را با این واقعیت‌های جدید وفق دهند. اما شکی نیست که آنها اکنون باید با ایرانی مواجه شوند که اعتماد به ‌نفس بیشتری پیدا کرده و بیش از گذشته جسور شده است.