باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - احمد دنیامالی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: توسعه ورزش صرفاً به ساخت‌وساز و افزایش فضاهای فیزیکی محدود نیست و امروز استفاده از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های نرم‌افزاری، داده‌های ورزشی و هوش مصنوعی در شناسایی استعدادها و ارتقای ورزش قهرمانی، ضرورتی جدی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیار به استان‌ها افزود: یکی از موضوعات مهم در حکمرانی، سپردن مسئولیت و اختیار بیشتر به مدیران استانی و استانداران است تا مسائل هر منطقه با سرعت، دقت و شناخت بیشتری پیگیری شود.

وزیر ورزش و جوانان ورزش همگانی را یکی از ارکان سلامت جامعه دانست و گفت: ورزش به گروه سنی خاصی محدود نمی‌شود و باید دسترسی همه اقشار مردم، از جوانان تا سالمندان، به امکانات و فضاهای ورزشی تسهیل شود.

دنیامالی ادامه داد: در کنار ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. دولت نباید وارد تیم‌داری شود، اما این مسئله به معنای بی‌تفاوتی نسبت به مسائل باشگاه‌ها نیست و وزارت ورزش وظیفه دارد زمینه فعالیت قانونمند و پایدار باشگاه‌های ورزشی را فراهم کند.

وی از پیگیری ساماندهی حقوقی باشگاه‌ها خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته خلأهای قانونی متعددی در حوزه باشگاه‌داری وجود داشت. اکنون اصلاحات لازم برای تفکیک دقیق عنوان باشگاه، مؤسسه فرهنگی ـ ورزشی و مکان ورزشی و تعیین الزامات هر بخش، در مسیر نهایی شدن قرار دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: اکنون حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و بخش خصوصی است. همچنین مدیریت‌های شهری نیز در حوزه ورزش همگانی و ایجاد امکان دسترسی مردم به فضاهای ورزشی، نقش مؤثری دارند.

دنیامالی افزود: استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها باید در اولویت باشد؛ چرا که توسعه زیرساخت تنها با افزایش تعداد اماکن محقق نمی‌شود و میزان بهره‌وری، دسترسی عمومی و تناسب امکانات با جمعیت و شرایط جغرافیایی نیز اهمیت دارد.

وی به منابع پیش‌بینی‌شده برای توسعه ورزش اشاره کرد و گفت: مصوبه مربوط به ارزش افزوده، ظرفیت مطلوبی برای گسترش فضاهای ورزشی ایجاد کرده است، اما باید سازوکاری فراهم شود که این منابع به‌صورت مؤثر و هدفمند به توسعه زیرساخت‌های ورزشی اختصاص یابد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اجرای برنامه‌های استانی گفت: برای هر استان و حتی شهرستان‌ها، باید برنامه‌ای متناسب با استعدادها، نیازها، شرایط اقلیمی و مزیت‌های نسبی آن منطقه تدوین شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به رشد واقعی ورزشکاران و افزایش مشارکت مردم در ورزش منجر شود.

دنیامالی همچنین با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در این مناطق، تنها یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه تعهدی اجتماعی، اخلاقی و ملی در برابر جوانان کشور به شمار می‌رود.