وزیر ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش با تدوین برنامه ۲۰ ساله و برش‌های اجرایی پنج‌ساله برای فدراسیون‌ها و استان‌ها، توسعه ورزش کشور را بر مبنای آمایش سرزمینی، مزیت‌های منطقه‌ای و نیازهای واقعی دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - احمد دنیامالی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: توسعه ورزش صرفاً به ساخت‌وساز و افزایش فضاهای فیزیکی محدود نیست و امروز استفاده از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های نرم‌افزاری، داده‌های ورزشی و هوش مصنوعی در شناسایی استعدادها و ارتقای ورزش قهرمانی، ضرورتی جدی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیار به استان‌ها افزود: یکی از موضوعات مهم در حکمرانی، سپردن مسئولیت و اختیار بیشتر به مدیران استانی و استانداران است تا مسائل هر منطقه با سرعت، دقت و شناخت بیشتری پیگیری شود.

وزیر ورزش و جوانان ورزش همگانی را یکی از ارکان سلامت جامعه دانست و گفت: ورزش به گروه سنی خاصی محدود نمی‌شود و باید دسترسی همه اقشار مردم، از جوانان تا سالمندان، به امکانات و فضاهای ورزشی تسهیل شود.

دنیامالی ادامه داد: در کنار ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. دولت نباید وارد تیم‌داری شود، اما این مسئله به معنای بی‌تفاوتی نسبت به مسائل باشگاه‌ها نیست و وزارت ورزش وظیفه دارد زمینه فعالیت قانونمند و پایدار باشگاه‌های ورزشی را فراهم کند.

وی از پیگیری ساماندهی حقوقی باشگاه‌ها خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته خلأهای قانونی متعددی در حوزه باشگاه‌داری وجود داشت. اکنون اصلاحات لازم برای تفکیک دقیق عنوان باشگاه، مؤسسه فرهنگی ـ ورزشی و مکان ورزشی و تعیین الزامات هر بخش، در مسیر نهایی شدن قرار دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: اکنون حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و بخش خصوصی است. همچنین مدیریت‌های شهری نیز در حوزه ورزش همگانی و ایجاد امکان دسترسی مردم به فضاهای ورزشی، نقش مؤثری دارند.

دنیامالی افزود: استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها باید در اولویت باشد؛ چرا که توسعه زیرساخت تنها با افزایش تعداد اماکن محقق نمی‌شود و میزان بهره‌وری، دسترسی عمومی و تناسب امکانات با جمعیت و شرایط جغرافیایی نیز اهمیت دارد.

وی به منابع پیش‌بینی‌شده برای توسعه ورزش اشاره کرد و گفت: مصوبه مربوط به ارزش افزوده، ظرفیت مطلوبی برای گسترش فضاهای ورزشی ایجاد کرده است، اما باید سازوکاری فراهم شود که این منابع به‌صورت مؤثر و هدفمند به توسعه زیرساخت‌های ورزشی اختصاص یابد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اجرای برنامه‌های استانی گفت: برای هر استان و حتی شهرستان‌ها، باید برنامه‌ای متناسب با استعدادها، نیازها، شرایط اقلیمی و مزیت‌های نسبی آن منطقه تدوین شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به رشد واقعی ورزشکاران و افزایش مشارکت مردم در ورزش منجر شود.

دنیامالی همچنین با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در این مناطق، تنها یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه تعهدی اجتماعی، اخلاقی و ملی در برابر جوانان کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: وزیر ورزش ، کردستان
خبرهای مرتبط
درخشش کاراته کاهای کردستانی در رقابت های انتخابی کشور
افتتاح سه پروژه ورزشی همزمان با دهه فجر
کسب نشان طلا توسط کشتی گیر کردستانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش کشور از مسیر آمایش سرزمینی دنبال می‌شود
توسعه ورزش قهرمانی مبتنی بر نظام استعدادیابی باشد
آخرین اخبار
توسعه ورزش قهرمانی مبتنی بر نظام استعدادیابی باشد
برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش کشور از مسیر آمایش سرزمینی دنبال می‌شود
نمایشگاه دستاوردهای تشکل‌های اجتماعی در سنندج برپا شد
دستگاه‌های «صدور آنی کارت سوخت» در سه شهر کردستان فعال شد
دبیر هیأت عالی گزینش کشور: هدف گزینش، رد صلاحیت مردم نیست/ درنظر گرفتن ۱۰ نمره برای میهن‌پرستی در گزینش‌ها
مسجد باید صدای استکبارستیزی و اسلام ناب باشد
تولید سالانه بیش از ۴۲۷هزار تن محصولات دامی در کردستان/ پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به دامداران