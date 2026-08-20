استرالیا از احضار سفیر رژیم صهیونیستی در پی تصمیم ارتش این رژیم مبنی بر عدم انجام اقدامات کیفری در رابطه با کشته شدن یک امدادگر این کشور در غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - استرالیا روز پنجشنبه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد و از تصمیم ارتش این رژیم مبنی بر عدم پیگیری کیفری در مورد مرگ یک امدادگر استرالیایی در حمله هوایی سال ۲۰۲۴ در غزه ابراز خشم کرد.

 ارتش اسرائیل روز چهارشنبه مدعی شد که پس از انجام مراحل حقیقت‌یابی و ارزیابی، هیچ مبنایی برای تحقیق در مورد قتل هفت امدادگر در خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، از جمله زومی فرانکوم استرالیایی، پیدا نکرده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا گفت: "این تصمیم بسیار کمتر از پاسخگویی مورد انتظار ماست. " وی افزود که استرالیا از این تصمیم خشمگین است. دولت استرالیا از فشار آوردن به اسرائیل برای اجرای عدالت در مورد زومی و همکارانش دست برنخواهد داشت. "

وانگ در بیانیه خود گفت که به فرستاده استرالیا در اسرائیل گفته است که نظرات خود را مستقیماً به اسرائیل منتقل کند، زیرا کانبرا در حال بررسی مراحل بعدی خود است.

این حمله پس از آنکه شهروندان انگلیس و لهستان و همچنین فلسطینی‌ها و یک شهروند دو تابعیتی آمریکایی-کانادایی در میان کشته‌شدگان بودند، محکومیت گسترده‌ای از سوی ایالات متحده و چندین متحد آن را به دنبال داشت.

هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا مدعی شد که تحقیقات به این نتیجه رسیده است که هیچ مسئولیت کیفری برای سربازانی که در این حمله دست داشتند، وجود ندارد، اگرچه ارتش اسرائیل در عملیات خود کوتاهی کرده است.

از آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی در حملات اسرائیل شهید شده‌اند و هزاران نفر دیگر در عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان شهید شده‌اند. کشته‌شدگان شامل امدادگران، پزشکان، روزنامه‌نگاران و دیگران هستند. 

منبع: رویترز

برچسب ها: سفیر رژیم صهیونیستی ، استرالیا
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