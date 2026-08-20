باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا آقامعالی نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسری در استان گیلان اظهار کرد: در مجموع ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در استان گیلان شرکت میکنند که ۶۷.۱ درصد آنان زن و ۳۲.۹ درصد مرد هستند.
وی با بیان اینکه آزمون سراسری در ۱۵ شهرستان استان گیلان برگزار میشود، افزود: شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، فومن، سیاهکل، صومعهسرا، ماسال، املش، بندرانزلی، رودسر، رشت، لنگرود، طوالش، رودبار و لاهیجان میزبان داوطلبان این آزمون هستند.
نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در برگزاری آزمونهای سراسری با اشاره به افزایش شمار داوطلبان نسبت به سال گذشته تصریح کرد: تعداد شرکتکنندگان استان گیلان در مقایسه با نوبت دوم آزمون سراسری سال گذشته ۲۱.۴ درصد افزایش یافته است.
آقامعالی درباره آمار داوطلبان در گروههای آزمایشی مختلف نیز گفت: صبح امروز پنجشنبه ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب در گروه علوم تجربی، عصر پنجشنبه یک هزار و ۲۷۵ داوطلب در گروه هنر و ۲ هزار و ۷۶۴ داوطلب در گروه زبانهای خارجی با یکدیگر رقابت میکنند.
وی ادامه داد: همچنین صبح جمعه هفت هزار و ۵۷۵ داوطلب در گروه علوم انسانی و سه هزار و ۱۷۵ داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری استان گیلان حضور خواهند داشت.
به گفته وی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب، همزمان در صبح و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد در سراسر کشور برگزار میشود.
این آزمون در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبانهای خارجی، علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی برگزار خواهد شد.