مسن‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۵ پیرمرد ۸۵ ساله و و جوان‌ترین داوطلب نیز خانم ۱۲ ساله است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه آغاز شد و داوطلبان در گروه‌های آزمایشی مختلف برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ آزمونی که امسال با حضور حدود یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب برگزار شد.

در میان داوطلبان این آزمون، افراد با سنین مختلف حضور دارند؛ به‌طوری که مسن‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۵ فردی ۸۵ ساله از استان کرمانشاه است که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت کرده است.

در مقابل، جوان‌ترین داوطلب این آزمون متولد سال ۱۳۹۳ و ۱۲ ساله است که از استان اردبیل در کنکور شرکت کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ۶۵ درصد داوطلبان کنکور امسال را زنان و ۳۵ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این آزمون در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار می‌شود.

گروه علوم تجربی همچنان پرمتقاضی‌ترین گروه آزمایشی کنکور است و در کنار آن، داوطلبان گروه‌های علوم انسانی، ریاضی و فنی، هنر و زبان‌های خارجی نیز در این آزمون حضور دارند.

برچسب ها: کنکور ، آزمون سراسری
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